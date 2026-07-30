СФР по Республике Тыва выплатил 8,8 млн рублей 112 семьям с приемными детьми

С начала 2026 года Социальный фонд России (СФР) по Республике Тыва выплатил 8,8 млн рублей семьям, которые приняли на воспитание детей. Поддержку получили 112 семей республики.
Речь идет о единовременном пособии для усыновителей, опекунов, попечителей и приемных родителей. Размер выплаты зависит от региона проживания и категории ребенка.
|Категория выплаты
|Сумма (руб.) по Туве
|Сумма (руб.) в районах Крайнего Севера
|Стандартное пособие
|39 830,63
|42 675,68
|Дети с инвалидностью, старше 7 лет или сиблинги (братья и сестры)
|304 338,41
|326 076,87
Повышенные коэффициенты действуют в Тоджинском и Монгун-Тайгинском районах, а также в сумоне Шынаанский Тере-Хольского района. Если семья берет под опеку нескольких детей, выплата полагается на каждого ребенка.
Заявление можно подать через Госуслуги, МФЦ или в клиентской службе отделения СФР по Республике Тыва. Родителю нужно предоставить копию решения суда об усыновлении либо документ от администрации о передаче ребенка под опеку/попечительство или создании приемной семьи. Остальные данные фонд запросит сам через межведомственную систему.
"Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, либо со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства, либо со дня заключения договора о принятии ребенка в семью", — пояснила заместитель управляющего Отделением СФР по Республике Тыва Урана Монгуш.
Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней. Если данных недостаточно, срок продлевают до 20 дней. Деньги переводят в течение 5 рабочих дней после положительного решения.
Граждане России, постоянно проживающие в стране, которые стали усыновителями, опекунами или приемными родителями.
Нет, подать заявление нужно строго в течение 6 месяцев с момента принятия официального решения или заключения договора.
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