Движение по Ладожскому мосту на трассе «Кола» полностью закроют на два часа

В ночь на 31 июля в Санкт-Петербурге полностью перекроют движение по Ладожскому мосту на трассе "Кола". Дорогу заблокируют на два часа для проведения технологической разводки переправы, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ладожский мост

Ограничения введут с 00:30 до 02:30. В этот период проезд по мосту в Кировском районе Ленинградской области будет закрыт для всех видов транспорта.

Параметр Детали Место перекрытия Трасса Р-21 "Кола", 40-й километр Время закрытия 31 июля, с 00:30 до 02:30 (МСК) Причина Технологическая разводка

Последние недели график движения по мосту остается нестабильным. 20 июля дорогу перекрывали на 45 минут, чтобы пропустить парусно-моторную яхту "Грёза" высотой 20 метров. В ночь на 21 июля движение также останавливали на два часа — специалистам требовалось провести геодезическую съемку и снять динамические нагрузки с конструкции.

Сложности для водителей связаны с общим состоянием объекта: с 28 января этого года на Ладожском мосту идет масштабный ремонт. Работы продлятся до 14 сентября 2027 года, поэтому проезд по переправе и сейчас организован в ограниченном режиме.