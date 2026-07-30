Пензенская область предоставит бесплатные высокоточные тесты на хромосомные аномалии плода

Беременные женщины в Пензенской области смогут бесплатно пройти высокоточное генетическое исследование плода по крови матери. Об этом рассказали на брифинге в правительстве региона.
Тест предназначен для тех, кому первичный скрининг показал средний или высокий риск рождения ребенка с патологией. Исследование позволяет определить внеклеточную ДНК плода без прямого вмешательства в организм матери и ребенка.
"Мы берем кровь из вены женщины, чтобы определить хромосомные аномалии. Речь идет о трех самых частых болезнях: синдромах Дауна, Эдвардса и Патау. Скрининг выявляет их с точностью 95-98%. Если женщина попадает в группу среднего или высокого риска, ей положен неинвазивный тест", — пояснила первый заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.
Диагностику проводят в пензенском перинатальном центре. Чтобы анализ был информативен, срок беременности должен составлять не менее 11 недель.
|Параметр исследования
|Данные
|Объекты выявления
|Синдромы Дауна, Эдвардса, Патау
|Точность метода
|95-98%
|Минимальный срок беременности
|11 недель
Женщины, у которых по результатам предварительного скрининга определен средний или высокий риск генетических отклонений у плода.
Метод неинвазивен: анализ проводится по обычному забору венозной крови матери.
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