Пензенская область предоставит бесплатные высокоточные тесты на хромосомные аномалии плода

Беременные женщины в Пензенской области смогут бесплатно пройти высокоточное генетическое исследование плода по крови матери. Об этом рассказали на брифинге в правительстве региона.

Фото: Pravda.Ru by Максим Ковалёв, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременная женщина работает за ноутбуком

Тест предназначен для тех, кому первичный скрининг показал средний или высокий риск рождения ребенка с патологией. Исследование позволяет определить внеклеточную ДНК плода без прямого вмешательства в организм матери и ребенка.

"Мы берем кровь из вены женщины, чтобы определить хромосомные аномалии. Речь идет о трех самых частых болезнях: синдромах Дауна, Эдвардса и Патау. Скрининг выявляет их с точностью 95-98%. Если женщина попадает в группу среднего или высокого риска, ей положен неинвазивный тест", — пояснила первый заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Диагностику проводят в пензенском перинатальном центре. Чтобы анализ был информативен, срок беременности должен составлять не менее 11 недель.

Параметр исследования Данные Объекты выявления Синдромы Дауна, Эдвардса, Патау Точность метода 95-98% Минимальный срок беременности 11 недель

Ответы на популярные вопросы

Кто может пройти исследование бесплатно?

Женщины, у которых по результатам предварительного скрининга определен средний или высокий риск генетических отклонений у плода.

Как проходит процедура?

Метод неинвазивен: анализ проводится по обычному забору венозной крови матери.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов