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В Орловской области зафиксирован дефицит кадров при низком притоке легальных мигрантов

Россия » Центр » Орел

Контроль над иностранной рабочей силой в России переходит из ведения трудовых ведомств в руки Министерства внутренних дел. Президент подписал закон № 255-ФЗ, который меняет порядок управления миграционными потоками: теперь МВД будет определять, какие профессии доступны мигрантам и сколько рабочих нужно регионам.

Рабочий на малой подметальной машине убирает двор в тумане
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Рабочий на малой подметальной машине убирает двор в тумане

Для Орловской области, где иностранцы заняты в строительстве, агросекторе и логистике, это означает смену подхода. Если раньше доминировала экономическая целесообразность, то теперь во главу угла встанет полицейский надзор.

Силовой фильтр и кадровый голод

Теперь МВД решает, сколько иностранных рабочих допустить в регион, исходя из местных экономических связей. Ситуация в Орловской области выглядит противоречиво: при остром дефиците кадров (более 14 тысяч вакансий) легальный приток мигрантов остается низким.

Показатель Значение (Орловская область)
Количество официально работающих мигрантов 2 575 человек
Доля мигрантов в трудовых ресурсах 0,77%
Сотрудники обрабатывающих производств 1 113 человек
Рабочие в строительстве 724 человека
Общее число открытых вакансий в регионе 14 200

Регион уже ввел нулевые квоты на прием иностранцев в сферах пассажирских перевозок, водоснабжения и производства детского питания. Теперь контроль за соблюдением этих запретов полностью ложится на силовиков. Параллельно с этим выросло финансовое давление: госпошлины за РВП поднялись до 15 тысяч рублей, а за гражданство — до 50 тысяч.

Риски и последствия новых правил

Подобная модель управления миграцией напоминает систему Великобритании (Home Office), где силовое ведомство имеет право аннулировать визу в любой момент. Однако британский опыт показывает, что жесткий административный контроль не всегда решает проблему этнических анклавов и преступности, если экономика продолжает требовать дешевого труда.

При переносе этой схемы на российскую почву возникают три основные опасности:

  • Теневой сектор: высокие барьеры и пошлины могут не остановить приток людей, а просто вытолкнуть их из легального поля.
  • Зависимость бизнеса: строительные компании и сельхозпроизводители региона привыкли к дешевой рабочей силе, и резкий разрыв этих связей может ударить по срокам и стоимости работ.
  • Коррупционные схемы: концентрация всех разрешительных функций в одном ведомстве часто ведет к появлению "серых" способов обхода правил.

"Передача функций от Минтруда к МВД — логичный шаг по борьбе с миграционной опасностью. Сработает ли он или риски возьмут свое — покажет время", — отмечают аналитики.

Закон вступит в силу 22 января 2027 года.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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