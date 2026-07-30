В Орловской области зафиксирован дефицит кадров при низком притоке легальных мигрантов

Контроль над иностранной рабочей силой в России переходит из ведения трудовых ведомств в руки Министерства внутренних дел. Президент подписал закон № 255-ФЗ, который меняет порядок управления миграционными потоками: теперь МВД будет определять, какие профессии доступны мигрантам и сколько рабочих нужно регионам.
Для Орловской области, где иностранцы заняты в строительстве, агросекторе и логистике, это означает смену подхода. Если раньше доминировала экономическая целесообразность, то теперь во главу угла встанет полицейский надзор.
Теперь МВД решает, сколько иностранных рабочих допустить в регион, исходя из местных экономических связей. Ситуация в Орловской области выглядит противоречиво: при остром дефиците кадров (более 14 тысяч вакансий) легальный приток мигрантов остается низким.
|Показатель
|Значение (Орловская область)
|Количество официально работающих мигрантов
|2 575 человек
|Доля мигрантов в трудовых ресурсах
|0,77%
|Сотрудники обрабатывающих производств
|1 113 человек
|Рабочие в строительстве
|724 человека
|Общее число открытых вакансий в регионе
|14 200
Регион уже ввел нулевые квоты на прием иностранцев в сферах пассажирских перевозок, водоснабжения и производства детского питания. Теперь контроль за соблюдением этих запретов полностью ложится на силовиков. Параллельно с этим выросло финансовое давление: госпошлины за РВП поднялись до 15 тысяч рублей, а за гражданство — до 50 тысяч.
Подобная модель управления миграцией напоминает систему Великобритании (Home Office), где силовое ведомство имеет право аннулировать визу в любой момент. Однако британский опыт показывает, что жесткий административный контроль не всегда решает проблему этнических анклавов и преступности, если экономика продолжает требовать дешевого труда.
При переносе этой схемы на российскую почву возникают три основные опасности:
"Передача функций от Минтруда к МВД — логичный шаг по борьбе с миграционной опасностью. Сработает ли он или риски возьмут свое — покажет время", — отмечают аналитики.
Закон вступит в силу 22 января 2027 года.
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