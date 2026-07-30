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В Брянской области создадут мобильные огневые группы для защиты заводов и АПК

Россия » Центр » Брянск

В Брянской области планируют создавать мобильные огневые группы для защиты заводов, агрокомплексов и других важных объектов от атак беспилотников. В качестве примера такой системы защиты приводят опыт Краснодарского края.

Промышленный комплекс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Промышленный комплекс

Суть инициативы заключается в том, чтобы включить в состав групп сотрудников самих предприятий. По задумке, люди будут охранять свои рабочие места и производственные площадки от БПЛА.

Чтобы легально выполнять эти задачи, работникам предприятий потребуется заключить контракт с Минобороны РФ. Власти обещают, что таких бойцов не отправят в зону боевых действий — они останутся на своих объектах.

Условие Детали
Статус участника Контракт с Минобороны РФ
Место службы Собственное предприятие / объект АПК
Доплата 50 тысяч рублей ежемесячно (по опыту Краснодарского края)

Необходимость в таких группах продиктована регулярными атаками БПЛА на приграничные регионы. В частности, 30 июля средства ПВО перехватили 59 украинских беспилотников над территориями нескольких областей, включая Курскую, Белгородскую и Ростовскую.

Экспертная проверка: политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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