В Брянской области планируют создавать мобильные огневые группы для защиты заводов, агрокомплексов и других важных объектов от атак беспилотников. В качестве примера такой системы защиты приводят опыт Краснодарского края.
Суть инициативы заключается в том, чтобы включить в состав групп сотрудников самих предприятий. По задумке, люди будут охранять свои рабочие места и производственные площадки от БПЛА.
Чтобы легально выполнять эти задачи, работникам предприятий потребуется заключить контракт с Минобороны РФ. Власти обещают, что таких бойцов не отправят в зону боевых действий — они останутся на своих объектах.
|Условие
|Детали
|Статус участника
|Контракт с Минобороны РФ
|Место службы
|Собственное предприятие / объект АПК
|Доплата
|50 тысяч рублей ежемесячно (по опыту Краснодарского края)
Необходимость в таких группах продиктована регулярными атаками БПЛА на приграничные регионы. В частности, 30 июля средства ПВО перехватили 59 украинских беспилотников над территориями нескольких областей, включая Курскую, Белгородскую и Ростовскую.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.