Более 100 миллионов рублей выплатили жителям Липецкой области за капремонт

Более 76 тысяч жителей Липецкой области получили компенсацию за взносы на капитальный ремонт в первой половине 2026 года. Общая сумма выплат превысила 100 миллионов рублей.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Оплата ЖКХ

Деньги приходят ежемесячно на банковские карты или через почтовые отделения. По данным региональных органов соцзащиты, льготы распределились следующим образом.

Категория получателей Количество человек Сумма выплат, руб. Пенсионеры старше 70 лет около 10 тысяч 20,7 млн Прочие категории льготников 65 тысяч 82,7 млн

Механизм выплаты работает через компенсацию. Чтобы вернуть деньги, житель должен сначала полностью оплатить квитанцию за капремонт в установленный срок. Только после этого государство возвращает часть средств.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли просто не платить часть суммы в квитанции?

Нет. Сначала нужно оплатить счет полностью, иначе компенсация не будет начислена.

Где подать заявление на выплату?

В любом многофункциональном центре (МФЦ) "Мои документы" Липецкой области.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех