Более 100 миллионов рублей выплатили жителям Липецкой области за капремонт

Более 76 тысяч жителей Липецкой области получили компенсацию за взносы на капитальный ремонт в первой половине 2026 года. Общая сумма выплат превысила 100 миллионов рублей.
Деньги приходят ежемесячно на банковские карты или через почтовые отделения. По данным региональных органов соцзащиты, льготы распределились следующим образом.
|Категория получателей
|Количество человек
|Сумма выплат, руб.
|Пенсионеры старше 70 лет
|около 10 тысяч
|20,7 млн
|Прочие категории льготников
|65 тысяч
|82,7 млн
Механизм выплаты работает через компенсацию. Чтобы вернуть деньги, житель должен сначала полностью оплатить квитанцию за капремонт в установленный срок. Только после этого государство возвращает часть средств.
Нет. Сначала нужно оплатить счет полностью, иначе компенсация не будет начислена.
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