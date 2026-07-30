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Более 100 миллионов рублей выплатили жителям Липецкой области за капремонт

Россия » Центр » Липецк

Более 76 тысяч жителей Липецкой области получили компенсацию за взносы на капитальный ремонт в первой половине 2026 года. Общая сумма выплат превысила 100 миллионов рублей.

Оплата ЖКХ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оплата ЖКХ

Деньги приходят ежемесячно на банковские карты или через почтовые отделения. По данным региональных органов соцзащиты, льготы распределились следующим образом.

Категория получателей Количество человек Сумма выплат, руб.
Пенсионеры старше 70 лет около 10 тысяч 20,7 млн
Прочие категории льготников 65 тысяч 82,7 млн

Механизм выплаты работает через компенсацию. Чтобы вернуть деньги, житель должен сначала полностью оплатить квитанцию за капремонт в установленный срок. Только после этого государство возвращает часть средств.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли просто не платить часть суммы в квитанции?

Нет. Сначала нужно оплатить счет полностью, иначе компенсация не будет начислена.

Где подать заявление на выплату?

В любом многофункциональном центре (МФЦ) "Мои документы" Липецкой области.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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