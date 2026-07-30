Новые правила труда водителей в России будут действовать до 2030 года

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила труда и отдыха водителей. Соответствующий приказ Минтранса рассчитан на шесть лет. Главное изменение — чёткие нормативы рабочего времени, которые теперь едины для всех категорий автотранспорта, но с учётом специфики отдельных отраслей.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Озабоченный мужчина в машине ждет на бензоколонке

Документ устанавливает предельную продолжительность рабочего времени — не более 40 часов в неделю. Допускается суммированный учёт: за календарный месяц или, по согласованию с профсоюзом, за квартал. Это даёт предприятиям гибкость в планировании графиков, особенно там, где нагрузка неравномерна — сезонные перевозки, межгородные рейсы, сельхозтранспорт.

Параметр Новая норма Рабочее время в неделю Не более 40 часов Суммированный учёт Месяц (стандарт) или квартал (с профсоюзом) Длительность смены (общий случай) До 10 часов, допускается продление до 12 при разделе рабочего дня Длительность смены (спецкатегории) До 12 часов без разделения дня Недельный отдых Не менее 45 часов (минимум 24 с компенсацией) Максимальный интервал между выходными 7 суток

Базовая длительность смены остаётся прежней — до 10 часов. Продление до 12 часов разрешено только при условии разделения рабочего дня на части (например, с длительным перерывом на отдых). Но для целого ряда категорий 12-часовая смена становится нормой без дополнительных условий.

К ним относятся:

водители такси;

инкассаторы;

водители медицинских организаций (скорая помощь, санитарный транспорт);

коммунальные и аварийные службы;

сотрудники связи, теле- и радиоканалов;

рабочие вахтовым методом;

водители, обслуживающие руководителей организаций.

Здесь речь идёт о сферах, где прерывистость работы технологически обусловлена или где требуется круглосуточная готовность. Для таксистов и инкассаторов это легализует существующую практику, для аварийных служб — закрепляет необходимость постоянного дежурства.

Недельный отдых установлен на уровне не менее 45 часов. Его можно сократить до 24 часов, но только с последующей компенсации неиспользованного времени. При этом период между двумя выходными не может превышать семи суток. Это защищает от ситуаций, когда водитель недели не видит полноценного отдыха.

"Порядок устанавливает баланс между гибкостью для бизнеса и защитой здоровья водителей. Суммированный учёт за квартал — важный инструмент для сезонных перевозок и межгородних рейсов, где неравномерная нагрузка неизбежна. Жёсткое ограничение интервала между выходными (7 суток) и компенсация сокращённого отдыха — гарантии, что правила не станут фикцией. Для регионов Центральной России, где много малых перевозчиков и муниципального транспорта, это даёт понятные рамки планирования графиков", — пояснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Приказ действует до 2030 года. За это время предприятия должны перевести графики в новое русло, а контролирующие органы — настроить проверки под единые стандарты. Для водителей это значит более предсказуемые смены и гарантированный отдых, для работодателей — чёткие правила игры без зон серого планирования.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова