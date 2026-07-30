Супермаркеты Севастополя переходят на местную молочную продукцию и удерживают цены на базовые товары через систему специальных ценников.
В одном из крупных магазинов города сейчас работают генераторы — энергетики ограничили подачу электричества на 75%. Несмотря на полумрак в залах, торговая точка открыта, холодильники с мясом, рыбой и молоком функционируют в штатном режиме.
"У нас идёт бесперебойное обслуживание покупателей. Работают кассы, оборудование на генераторах и минимальное освещение в зале", — пояснила заместитель директора магазина Татьяна Богомолова.
Покупатели могут найти на полках товары с ярко-голубыми ценниками. Это продукты с нулевой или минимальной наценкой. Такая маркировка появилась благодаря меморандуму между правительством Севастополя и торговыми сетями.
Льготная цена распространяется на 46 социальных позиций. В этот перечень вошли:
Жители города признаются, что теперь стали внимательнее изучать ассортимент разных точек, чтобы собрать корзину из самых доступных продуктов.
Контроль за стоимостью товаров ведет департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя. Регулярный мониторинг показывает разнонаправленную динамику.
|Категория товаров
|Тенденция цен
|Яйца, курица (охлажденная и замороженная), огурцы, томаты
|Снижение
|Бакалея, сахар, растительное масло
|Рост
"Мониторинг за последнюю неделю показал понижение цены на яйцо куриное, куру охлажденную, замороженную, огурцы и томаты. Также мы фиксируем рост на бакалею, сахар, растительное масло. Эти данные мы передаем в контролирующие службы", — сообщила начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Ксения Казанджиева.
Параллельно с ценами меняется и происхождение товаров: на прилавках становится больше продукции местных производителей, что постепенно вытесняет привезенные марки.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.