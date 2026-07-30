В Севастополе ввели голубые ценники для сдерживания стоимости базовых продуктов

Супермаркеты Севастополя переходят на местную молочную продукцию и удерживают цены на базовые товары через систему специальных ценников.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Охлажденная курица в витрине

В одном из крупных магазинов города сейчас работают генераторы — энергетики ограничили подачу электричества на 75%. Несмотря на полумрак в залах, торговая точка открыта, холодильники с мясом, рыбой и молоком функционируют в штатном режиме.

"У нас идёт бесперебойное обслуживание покупателей. Работают кассы, оборудование на генераторах и минимальное освещение в зале", — пояснила заместитель директора магазина Татьяна Богомолова.

Голубые ценники: как работает сдерживание цен

Покупатели могут найти на полках товары с ярко-голубыми ценниками. Это продукты с нулевой или минимальной наценкой. Такая маркировка появилась благодаря меморандуму между правительством Севастополя и торговыми сетями.

Льготная цена распространяется на 46 социальных позиций. В этот перечень вошли:

крупы и макаронные изделия;

молочные продукты и яйца;

сахар;

овощи.

Жители города признаются, что теперь стали внимательнее изучать ассортимент разных точек, чтобы собрать корзину из самых доступных продуктов.

Что дешевеет и что дорожает

Контроль за стоимостью товаров ведет департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя. Регулярный мониторинг показывает разнонаправленную динамику.

Категория товаров Тенденция цен Яйца, курица (охлажденная и замороженная), огурцы, томаты Снижение Бакалея, сахар, растительное масло Рост

"Мониторинг за последнюю неделю показал понижение цены на яйцо куриное, куру охлажденную, замороженную, огурцы и томаты. Также мы фиксируем рост на бакалею, сахар, растительное масло. Эти данные мы передаем в контролирующие службы", — сообщила начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Ксения Казанджиева.

Параллельно с ценами меняется и происхождение товаров: на прилавках становится больше продукции местных производителей, что постепенно вытесняет привезенные марки.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов