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В Севастополе ввели голубые ценники для сдерживания стоимости базовых продуктов

Россия » Юг » Севастополь

Супермаркеты Севастополя переходят на местную молочную продукцию и удерживают цены на базовые товары через систему специальных ценников.

Охлажденная курица в витрине
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Охлажденная курица в витрине

В одном из крупных магазинов города сейчас работают генераторы — энергетики ограничили подачу электричества на 75%. Несмотря на полумрак в залах, торговая точка открыта, холодильники с мясом, рыбой и молоком функционируют в штатном режиме.

"У нас идёт бесперебойное обслуживание покупателей. Работают кассы, оборудование на генераторах и минимальное освещение в зале", — пояснила заместитель директора магазина Татьяна Богомолова.

Голубые ценники: как работает сдерживание цен

Покупатели могут найти на полках товары с ярко-голубыми ценниками. Это продукты с нулевой или минимальной наценкой. Такая маркировка появилась благодаря меморандуму между правительством Севастополя и торговыми сетями.

Льготная цена распространяется на 46 социальных позиций. В этот перечень вошли:

  • крупы и макаронные изделия;
  • молочные продукты и яйца;
  • сахар;
  • овощи.

Жители города признаются, что теперь стали внимательнее изучать ассортимент разных точек, чтобы собрать корзину из самых доступных продуктов.

Что дешевеет и что дорожает

Контроль за стоимостью товаров ведет департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя. Регулярный мониторинг показывает разнонаправленную динамику.

Категория товаров Тенденция цен
Яйца, курица (охлажденная и замороженная), огурцы, томаты Снижение
Бакалея, сахар, растительное масло Рост

"Мониторинг за последнюю неделю показал понижение цены на яйцо куриное, куру охлажденную, замороженную, огурцы и томаты. Также мы фиксируем рост на бакалею, сахар, растительное масло. Эти данные мы передаем в контролирующие службы", — сообщила начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Ксения Казанджиева.

Параллельно с ценами меняется и происхождение товаров: на прилавках становится больше продукции местных производителей, что постепенно вытесняет привезенные марки.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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