Концепция молодежного туризма в Нижегородской области предполагает запуск цифровой платформы

В Нижнем Новгороде представили единую концепцию развития молодежного туризма до 2035 года. Документ подготовили участники образовательного интенсива, который объединил специалистов Приволжского федерального округа для поиска новых форматов привлечения туристов от 14 до 35 лет.

Фото: Пресс-служба театра МОСТ is licensed under public domain Вечер Рождение московского театра в Театре на Страстном

Авторы стратегии предлагают превратить поездки в инструмент взросления. Путешествия должны помогать молодым людям определиться с профессией, развивать личность и знакомить с культурным кодом регионов.

Этап реализации Основные задачи До 2028 года Создание единых стандартов и системы управления Средний срок Запуск цифровой платформы и тиражирование успешных кейсов К 2035 году Масштабирование программ на все регионы страны

Проект предполагает разные форматы поездок в зависимости от возраста и статуса участника. Школьникам и студентам предложат образовательные экскурсии и профориентационные туры, работающей молодежи — слеты, а молодым семьям — профильные лагеря.

Ключевой акцент сделан на субъектности путешественника. Молодой человек перестает быть просто потребителем услуг; он становится активным участником жизни территории через экологические инициативы и общественно полезные дела. Идеологически это закреплено девизом: "Открывая себя, мы создаем Россию".

"У нас история молодежного туризма приходит из советского времени — молодежные стройки, лагеря, поездки. Задача была именно в пользе для страны, для государства, для общества. Сейчас проект "Больше чем путешествие" определяется именно так — основная цель молодежного туризма — общественная значимость", — пояснил заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области Александр Захарычев.

Как отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, современные тренды диктуют расширение географии и тематики поездок. В частности, в концепцию включили сельский туризм, санаторный отдых и "монастыринг".

Экспертиза такого подхода важна для регионов Поволжья, которые обладают мощным промышленным и культурным потенциалом. Привлечение молодежи через профориентационные туры может стать рычагом для удержания кадров в республиках и областях округа.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева