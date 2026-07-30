В Северной Осетии построят шесть новых туристических объектов до 2027 года

В Северной Осетии с 2025 по 2027 год построят шесть новых туристических объектов. Общий объем инвестиций в проекты составит около 770 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

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Строительство позволит создать более 500 дополнительных гостиничных номеров. Это расширит возможности региона по приему туристов и создаст новые условия для развития локального бизнеса.

Период / Этап Результаты и показатели 2023-2024 гг. (завершено) 8 проектов, 230+ номеров, 50+ рабочих мест 2025-2027 гг. (план) 6 объектов, 500+ номеров, бюджет ~770 млн руб.

Ранее республика реализовала восемь аналогичных проектов. В итоге открылись новые гостиницы и базы отдыха, которые уже принимают гостей. Там создали свыше 230 номеров и более 50 рабочих мест.

"Новые туристические объекты уже принимают гостей", — сообщили в пресс-службе кабмина.

Развитие гостиничного фонда напрямую влияет на привлекательность региона. Увеличение количества мест размещения позволяет привлекать больше организованных групп и индивидуальных путешественников, что стимулирует рост доходов местного населения и развитие инфраструктуры малых поселений.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева