Объемы отгрузки рыбы в Ростовской области упали почти втрое за год

Ростовская область зафиксировала резкое падение объемов отгрузки рыбной продукции в 2025 году. По данным Росстата, сектор рыболовства и рыбоводства сократил поставки почти втрое по сравнению с прошлым годом.
|Показатель
|Значение
|Объем отгрузки в 2025 году
|53 746 тонн
|Объем отгрузки в 2026 году
|17 569 тонн
|Падение производства
|68%
Столь глубокий спад стал следствием падения объемов как промышленного промысла, так и работы рыбоводческих хозяйств. Отрасль ударили сразу несколько факторов: климатические аномалии, сокращение активного флота и общие экономические сложности.
Для регионального рынка это означает дефицит местного продукта и потенциальный рост цен на рыбе. Даже крупные игроки, такие как "Ростовская рыбная компания" и "Северо-Кавказская рыбная компания", работают в условиях стагнации производства.
"В регионе продолжается работа по восстановлению рыбных ресурсов и развитию рыбоводческого производства", — сообщили в Министерстве сельского хозяйства Ростовской области.
При этом профильное министерство признает наличие системных проблем. Предприятия жалуются на высокую стоимость содержания хозяйств и низкую конкурентоспособность продукции на общем рынке. Для поддержки отрасли запустили программу "Рыболовное судоходство", чтобы обновить суда и инфраструктуру, но пока эти меры не привели к росту объемов.
В планах властей — продолжить финансирование в рамках программы "Рыболовство и рыбоводство", чтобы стимулировать производство и вернуть показатели к прежнему уровню.
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