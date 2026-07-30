В Курчатове построят новый микрорайон на 2,7 тысячи квартир

В Курчатове Курской области начинается строительство нового микрорайона на 2,7 тысячи квартир. Жилье возводит завод КПД имени А. Ф. Дериглазова по соглашению с правительством области. Проект реализуют при поддержке ДОМ. РФ.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Строительная площадка

Параметры застройки

Общая площадь нового района составит 150 тысяч квадратных метров. Застройщик возведет дома высотой в 4, 6 и 8 этажей. Весь процесс разделят на восемь этапов — финальную точку планируют поставить к концу 2032 года.

Первые две восьмиэтажки на 452 квартиры сдадут через два года. Чтобы решить проблему с автомобилями, в районе оборудуют 1,4 тысячи парковочных мест.

Показатель Значение Общее количество квартир 2 700 Общая площадь застройки 150 000 кв. м Количество парковочных мест 1 400 Срок завершения всех этапов до конца 2032 года

Жилье для переселенцев и инфраструктура

Около 20% нового фонда — примерно 30 тысяч квадратных метров — зарезервировано для жителей приграничных территорий. Чтобы люди могли переехать быстрее, часть жилья (около 15 тысяч "квадратов", более 300 квартир) выделят по сертификатам в уже готовых домах завода КПД в Курске.

Планировка дворов исключает нахождение машин. Вместо них появятся прогулочный бульвар, игровые площадки и сухой бассейн. В проекте предусмотрены участки под детский сад и школу — их построят по мере необходимости.

"Новые поселки помогут справиться с нехваткой жилья и в итоге повлияют на цены", — сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Глава региона также поручил проработать вопрос увековечивания имен героев, погибших при защите Курской земли, непосредственно в пространстве нового микрорайона. Аналогичный проект сейчас реализуется в Фатежском районе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов