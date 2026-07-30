Минприроды подготовило отчет по экологической ситуации в Курской области за 2025 год

В Курской области опубликовали доклад об экологической обстановке за 2025 год. Документ подготовили специалисты регионального минприроды и дирекции особо охраняемых природных территорий.
Отчет составили по поручению президента. Регионы ежегодно предоставляют такие данные, чтобы жители могли отслеживать состояние окружающей среды, а власти — корректировать экологическую политику и определять меры по защите природы от вредного воздействия.
Ознакомиться с полным текстом доклада можно на официальных страницах губернатора, правительства Курской области и регионального министерства природных ресурсов и экологии.
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