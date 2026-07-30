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Минприроды подготовило отчет по экологической ситуации в Курской области за 2025 год

Россия » Центр » Курск

В Курской области опубликовали доклад об экологической обстановке за 2025 год. Документ подготовили специалисты регионального минприроды и дирекции особо охраняемых природных территорий.

Контейнер для раздельного сбора мусора в парке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Контейнер для раздельного сбора мусора в парке

Отчет составили по поручению президента. Регионы ежегодно предоставляют такие данные, чтобы жители могли отслеживать состояние окружающей среды, а власти — корректировать экологическую политику и определять меры по защите природы от вредного воздействия.

Ознакомиться с полным текстом доклада можно на официальных страницах губернатора, правительства Курской области и регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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