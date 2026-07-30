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Цокольный этаж театра имени М. Горького в Ростове-на-Дону ждет обновление

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону отремонтируют цокольный этаж театра имени М. Горького. Работы охватят помещения четвёртого сценического комплекса. Контракт на обновление здания оценивают в 19 миллионов рублей, данные об этом появились на сайте госзакупок.

Интерьер театра
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Интерьер театра

Строители должны закончить все задачи до 20 декабря. В список помещений, которые требуют ремонта, вошли десять комнат под номерами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 25.

Направление работ Что сделают
Демонтаж Снимут старые подвесные потолки, обшивку стен, перегородки кабин и дверные блоки
Инженерные сети Заменят светильники, обновят электропроводку в холле, тамбурах и гардеробе, починят сантехнику и отопление
Защита и вентиляция Обработают стены подвала от влаги, отремонтируют систему вентиляции

Здание-памятник

Театр имени М. Горького — объект культурного наследия России с богатой историей. Первый городской театр в Ростове открылся еще в 1863 году, а каменное здание появилось к 1883 году.

Нынешний облик театра определили в 1935 году архитекторы В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх. Особенность проекта — форма здания, стилизованная под гусеничный трактор. После того как во время Великой Отечественной войны строение было разрушено, его восстановили к 1963 году.

За десятилетия на сцене театра работали великие мастера: Николай Синельников и Николай Собольщиков-Самарин, Михаил Щепкин, Александр Таиров и Юрий Завадский. В 1981 году коллектив получил статус академического.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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