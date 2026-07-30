Калуга примет финал чемпионата "Профессионалы" с участием 14 тысяч специалистов

С 21 по 26 августа Калуга примет финал всероссийского чемпионата по профмастерству "Профессионалы". Соревнования пройдут на базе Федерального технопарка рабочих профессий.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Специалист по ремонту электроники, работающий с материнской платой

В финале сразятся участники по 14 промышленным компетенциям. Всего в мероприятии примут участие 14 тысяч молодых специалистов из России и 30 дружественных государств.

"Сейчас среднее профобразование максимально востребовано. Мы в Калужской области за пять лет увеличили число бюджетных мест в колледжах на 20%. Под запросы экономики открываем новые специальности. Уровень трудоустройства выпускников у нас — один из лучших в стране. Семь учебных заведений региона входят в десятку лучших в национальном рейтинге", — отметил губернатор Владислав Шапша.

Показатель Значение Прирост бюджетных мест в колледжах (за 5 лет) 20% Количество компетенций в финале 14 Число учебных заведений региона в топ-10 рейтинга РФ 7