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Калуга примет финал чемпионата "Профессионалы" с участием 14 тысяч специалистов

Россия » Центр » Калуга

С 21 по 26 августа Калуга примет финал всероссийского чемпионата по профмастерству "Профессионалы". Соревнования пройдут на базе Федерального технопарка рабочих профессий.

Специалист по ремонту электроники, работающий с материнской платой
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Специалист по ремонту электроники, работающий с материнской платой

В финале сразятся участники по 14 промышленным компетенциям. Всего в мероприятии примут участие 14 тысяч молодых специалистов из России и 30 дружественных государств.

"Сейчас среднее профобразование максимально востребовано. Мы в Калужской области за пять лет увеличили число бюджетных мест в колледжах на 20%. Под запросы экономики открываем новые специальности. Уровень трудоустройства выпускников у нас — один из лучших в стране. Семь учебных заведений региона входят в десятку лучших в национальном рейтинге", — отметил губернатор Владислав Шапша.

Показатель Значение
Прирост бюджетных мест в колледжах (за 5 лет) 20%
Количество компетенций в финале 14
Число учебных заведений региона в топ-10 рейтинга РФ 7
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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