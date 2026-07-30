Калуга примет финал чемпионата "Профессионалы" с участием 14 тысяч специалистов

С 21 по 26 августа Калуга примет финал всероссийского чемпионата по профмастерству "Профессионалы". Соревнования пройдут на базе Федерального технопарка рабочих профессий.
В финале сразятся участники по 14 промышленным компетенциям. Всего в мероприятии примут участие 14 тысяч молодых специалистов из России и 30 дружественных государств.
"Сейчас среднее профобразование максимально востребовано. Мы в Калужской области за пять лет увеличили число бюджетных мест в колледжах на 20%. Под запросы экономики открываем новые специальности. Уровень трудоустройства выпускников у нас — один из лучших в стране. Семь учебных заведений региона входят в десятку лучших в национальном рейтинге", — отметил губернатор Владислав Шапша.
|Показатель
|Значение
|Прирост бюджетных мест в колледжах (за 5 лет)
|20%
|Количество компетенций в финале
|14
|Число учебных заведений региона в топ-10 рейтинга РФ
|7
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