В Тамбовской области разрешат продажу бензина в канистры на частных АЗС

В Тамбовской области с 31 июля на частных автозаправочных станциях разрешат продавать бензин в канистры и другие переносные емкости. Ограничение снимают из-за стабилизации ситуации с топливом и исчезновения длинных очередей на заправках.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Извините, топлива нет - заправочная станция

Новое правило коснется большинства АЗС региона — 162 объектов из 214. В то же время запрет на отпуск топлива в тару остается в силе для сетевых станций "Роснефть" (44 объекта) и "Лукойл" (8 объектов). Режим работы этих заправок не изменился.

Параметр Условие / Значение Лимит топлива на один автомобиль До 30 литров за визит Система заправки "Чет-нечет" (действует на всех АЗС) Исключения из правил Экстренные службы, коммунальная и дорожная техника, регулярные автобусы

Власти региона также изменили порядок заправки в последний день месяца. 31 июля машины с четными и нечетными номерами смогут заправиться одновременно. Это позволит водителям с четными номерами купить бензин два дня подряд — 31-го и 1-го числа.

По вопросам обеспечения области топливом работает горячая линия по телефону 8 (4752) 79-15-72. Линия открыта в будни с 8:30 до 17:30.