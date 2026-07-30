В Тамбовской области разрешат продажу бензина в канистры на частных АЗС

В Тамбовской области с 31 июля на частных автозаправочных станциях разрешат продавать бензин в канистры и другие переносные емкости. Ограничение снимают из-за стабилизации ситуации с топливом и исчезновения длинных очередей на заправках.
Новое правило коснется большинства АЗС региона — 162 объектов из 214. В то же время запрет на отпуск топлива в тару остается в силе для сетевых станций "Роснефть" (44 объекта) и "Лукойл" (8 объектов). Режим работы этих заправок не изменился.
|Параметр
|Условие / Значение
|Лимит топлива на один автомобиль
|До 30 литров за визит
|Система заправки
|"Чет-нечет" (действует на всех АЗС)
|Исключения из правил
|Экстренные службы, коммунальная и дорожная техника, регулярные автобусы
Власти региона также изменили порядок заправки в последний день месяца. 31 июля машины с четными и нечетными номерами смогут заправиться одновременно. Это позволит водителям с четными номерами купить бензин два дня подряд — 31-го и 1-го числа.
По вопросам обеспечения области топливом работает горячая линия по телефону 8 (4752) 79-15-72. Линия открыта в будни с 8:30 до 17:30.
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