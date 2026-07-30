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В Тамбовской области разрешат продажу бензина в канистры на частных АЗС

Россия » Центр » Тамбов

В Тамбовской области с 31 июля на частных автозаправочных станциях разрешат продавать бензин в канистры и другие переносные емкости. Ограничение снимают из-за стабилизации ситуации с топливом и исчезновения длинных очередей на заправках.

Извините, топлива нет - заправочная станция
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Извините, топлива нет - заправочная станция

Новое правило коснется большинства АЗС региона — 162 объектов из 214. В то же время запрет на отпуск топлива в тару остается в силе для сетевых станций "Роснефть" (44 объекта) и "Лукойл" (8 объектов). Режим работы этих заправок не изменился.

Параметр Условие / Значение
Лимит топлива на один автомобиль До 30 литров за визит
Система заправки "Чет-нечет" (действует на всех АЗС)
Исключения из правил Экстренные службы, коммунальная и дорожная техника, регулярные автобусы

Власти региона также изменили порядок заправки в последний день месяца. 31 июля машины с четными и нечетными номерами смогут заправиться одновременно. Это позволит водителям с четными номерами купить бензин два дня подряд — 31-го и 1-го числа.

По вопросам обеспечения области топливом работает горячая линия по телефону 8 (4752) 79-15-72. Линия открыта в будни с 8:30 до 17:30.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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