Работодатели Коми ищут более 7,7 тысячи новых сотрудников в разных отраслях

Работодатели Республики Коми ищут более 7,7 тысячи новых сотрудников. Основной дефицит кадров зафиксирован в бюджетном секторе, промышленности и транспорте.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Инженер за работой

Отрасль Количество вакансий Образование 1,6 тысячи Государственное управление 1,5 тысячи Здравоохранение 1,3 тысячи

Помимо социальной сферы сотрудники требуются в строительстве, логистике и творческих индустриях. За семь месяцев 2026 года через региональный центр "Работа России" трудоустроили 2,3 тысячи человек. Удалось закрыть даже специфические позиции: нашли оператора линии спичечных коробок и парашютиста-пожарного.

"Наиболее востребованными у работодателей являются педагоги, медицинские работники, представители рабочих профессий, а также персонал в сфере обслуживания и благоустройства. Активно закрываются вакансии в торговле, дорожном строительстве, IT и нефтегазовой отрасли", — сообщила руководитель центра в Коми Ирина Рыбина.

Для поиска людей центр использует подбор из базы соискателей и переподготовку кадров. Также организуют ярмарки вакансий, где работодатели могут напрямую общаться с кандидатами.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов