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Работодатели Коми ищут более 7,7 тысячи новых сотрудников в разных отраслях

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Работодатели Республики Коми ищут более 7,7 тысячи новых сотрудников. Основной дефицит кадров зафиксирован в бюджетном секторе, промышленности и транспорте.

Инженер за работой
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Инженер за работой
Отрасль Количество вакансий
Образование 1,6 тысячи
Государственное управление 1,5 тысячи
Здравоохранение 1,3 тысячи

Помимо социальной сферы сотрудники требуются в строительстве, логистике и творческих индустриях. За семь месяцев 2026 года через региональный центр "Работа России" трудоустроили 2,3 тысячи человек. Удалось закрыть даже специфические позиции: нашли оператора линии спичечных коробок и парашютиста-пожарного.

"Наиболее востребованными у работодателей являются педагоги, медицинские работники, представители рабочих профессий, а также персонал в сфере обслуживания и благоустройства. Активно закрываются вакансии в торговле, дорожном строительстве, IT и нефтегазовой отрасли", — сообщила руководитель центра в Коми Ирина Рыбина.

Для поиска людей центр использует подбор из базы соискателей и переподготовку кадров. Также организуют ярмарки вакансий, где работодатели могут напрямую общаться с кандидатами.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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