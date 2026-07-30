Работодатели Коми ищут более 7,7 тысячи новых сотрудников в разных отраслях

Работодатели Республики Коми ищут более 7,7 тысячи новых сотрудников. Основной дефицит кадров зафиксирован в бюджетном секторе, промышленности и транспорте.
|Отрасль
|Количество вакансий
|Образование
|1,6 тысячи
|Государственное управление
|1,5 тысячи
|Здравоохранение
|1,3 тысячи
Помимо социальной сферы сотрудники требуются в строительстве, логистике и творческих индустриях. За семь месяцев 2026 года через региональный центр "Работа России" трудоустроили 2,3 тысячи человек. Удалось закрыть даже специфические позиции: нашли оператора линии спичечных коробок и парашютиста-пожарного.
"Наиболее востребованными у работодателей являются педагоги, медицинские работники, представители рабочих профессий, а также персонал в сфере обслуживания и благоустройства. Активно закрываются вакансии в торговле, дорожном строительстве, IT и нефтегазовой отрасли", — сообщила руководитель центра в Коми Ирина Рыбина.
Для поиска людей центр использует подбор из базы соискателей и переподготовку кадров. Также организуют ярмарки вакансий, где работодатели могут напрямую общаться с кандидатами.
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