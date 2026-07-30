Пожар в Домбаровском районе угрожает поселку и детскому лагерю Сокол

В Домбаровском районе Оренбургской области спасатели МЧС борются с ландшафтным пожаром. Из-за сильного ветра огонь распространяется быстро, что осложняет работу расчетов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пожар в поле

На месте происшествия задействовали 17 единиц техники и более 40 человек личного состава.

"Существует угроза населенному пункту Домбаровский и детскому оздоровительному лагерю "Сокол" (детей на данный момент в лагере нет). В превентивных целях проводится эвакуация", — сообщили в МЧС России по Оренбургской области.

Ресурс Количество Личный состав 40+ человек Спецтехника 17 единиц