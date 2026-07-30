Число укусов клещей в Пензенской области выросло почти в два раза за неделю

За неделю в Пензенской области зафиксировали 102 случая укусов клещей. Это почти в два раза больше показателей предыдущего периода, когда к врачам обратились 62 человека. Среди пострадавших оказались 30 детей до 14 лет.
Данные предоставило региональное управление Роспотребнадзора.
|Показатель
|Значение
|Всего пострадавших с 30 марта
|2 011 человек (из них 616 детей)
|Проверенных клещей
|1 153 штуки
|Зараженные иксодовым боррелиозом (ИКБ)
|293 случая (25,4%)
Врачи применили стандартную профилактику ко всем обратившимся. Специалисты напоминают: при посещении лесов и парков нужно носить закрытую одежду и пользоваться репеллентами.
Срочно обратиться в медицинское учреждение для удаления паразита и проведения профилактических мероприятий. Рекомендуется сохранить клеща для исследования в лаборатории.
Заболевание вызывает бактерии, переносимые клещами. Своевременное обнаружение возбудителя позволяет начать лечение до развития серьезных осложнений.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.