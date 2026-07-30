Число укусов клещей в Пензенской области выросло почти в два раза за неделю

За неделю в Пензенской области зафиксировали 102 случая укусов клещей. Это почти в два раза больше показателей предыдущего периода, когда к врачам обратились 62 человека. Среди пострадавших оказались 30 детей до 14 лет.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Удаление клеща

Данные предоставило региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель Значение Всего пострадавших с 30 марта 2 011 человек (из них 616 детей) Проверенных клещей 1 153 штуки Зараженные иксодовым боррелиозом (ИКБ) 293 случая (25,4%)

Врачи применили стандартную профилактику ко всем обратившимся. Специалисты напоминают: при посещении лесов и парков нужно носить закрытую одежду и пользоваться репеллентами.

Ответы на популярные вопросы

Что делать после укуса клеща?

Срочно обратиться в медицинское учреждение для удаления паразита и проведения профилактических мероприятий. Рекомендуется сохранить клеща для исследования в лаборатории.

Насколько опасен иксодовый боррелиоз?

Заболевание вызывает бактерии, переносимые клещами. Своевременное обнаружение возбудителя позволяет начать лечение до развития серьезных осложнений.