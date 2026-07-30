Детский центр в Калининграде закрыли из-за массовой вспышки энтеровируса

Детский центр в Калининграде приостановил работу на 90 суток. Решение приняли после того, как среди воспитанников зафиксировали массовое заражение энтеровирусной инфекцией.
Причиной вспышки заболевания стали нарушения санитарного режима и правил ухода за детьми. Эти факты подтвердили сотрудники Роструда в ходе проверки условий содержания детей в центре.
"В детском центре выявлены нарушения, которые привели к массовому заражению детей энтеровирусной инфекцией", — сообщили в Роструде.
Энтеровирусная инфекция быстро передается от человека к человеку и особенно опасна для маленьких детей, так как может вызвать тяжелые осложнения.
За три месяца простоя руководство центра должно привести помещения в порядок и создать безопасную среду, чтобы исключить повторение ситуации.
|Параметр
|Детали
|Срок закрытия
|90 суток
|Причина
|Массовое заражение энтеровирусом из-за нарушений санрежима
|Орган контроля
|Роструд
Это острое заболевание, которое передается через грязные руки или зараженную воду и пищу. Для детей характерно течением с высокой температурой и возможными осложнениями на нервную систему.
После истечения 90 дней, при условии полного устранения всех санитарных нарушений и прохождения проверки контролирующих органов.
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