Детский центр в Калининграде закрыли из-за массовой вспышки энтеровируса

Детский центр в Калининграде приостановил работу на 90 суток. Решение приняли после того, как среди воспитанников зафиксировали массовое заражение энтеровирусной инфекцией.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Воспитательница ухаживает за спящим ребенком в кроватке

Причиной вспышки заболевания стали нарушения санитарного режима и правил ухода за детьми. Эти факты подтвердили сотрудники Роструда в ходе проверки условий содержания детей в центре.

"В детском центре выявлены нарушения, которые привели к массовому заражению детей энтеровирусной инфекцией", — сообщили в Роструде.

Энтеровирусная инфекция быстро передается от человека к человеку и особенно опасна для маленьких детей, так как может вызвать тяжелые осложнения.

За три месяца простоя руководство центра должно привести помещения в порядок и создать безопасную среду, чтобы исключить повторение ситуации.

Параметр Детали Срок закрытия 90 суток Причина Массовое заражение энтеровирусом из-за нарушений санрежима Орган контроля Роструд

Ответы на популярные вопросы

Что такое энтеровирусная инфекция?

Это острое заболевание, которое передается через грязные руки или зараженную воду и пищу. Для детей характерно течением с высокой температурой и возможными осложнениями на нервную систему.

Когда центр сможет снова принимать детей?

После истечения 90 дней, при условии полного устранения всех санитарных нарушений и прохождения проверки контролирующих органов.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов