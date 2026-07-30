В Самаре реконструируют подразделение областного наркологического диспансера

В Самаре реконструируют подразделение областного клинического наркологического диспансера на улице Партизанской, 130. В здании уже демонтировали старые конструкции; сейчас строители возводят внутренние перегородки, меняют окна и прокладывают инженерные сети.
На время ремонта прием пациентов из Советского, Ленинского, Октябрьского, Самарского и Железнодорожного районов перенесли в модульный корпус на улице Полевой, 80.
"Все работы ведутся в соответствии с утвержденным планом, и мы укладываемся в сроки. Планируем завершить осенью этого года", — сообщил главный врач Андрей Щербань.
Обновление медучреждения финансируют из регионального бюджета и нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Масштаб программы модернизации здравоохранения в области предполагает капитальный ремонт 42 стационарных и поликлинических отделений к 2026 году.
|Параметр
|Детали
|Объект ремонта
|Подразделение диспансера (ул. Партизанская, 130)
|Временный адрес приема
|ул. Полевая, 80 (модульное здание)
|Срок завершения
|Осень 2026 года
|Цель программы (до 2026 г.)
|Ремонт 42 отделений
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