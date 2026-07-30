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В Самаре реконструируют подразделение областного наркологического диспансера

Россия » Поволжье » Самара

В Самаре реконструируют подразделение областного клинического наркологического диспансера на улице Партизанской, 130. В здании уже демонтировали старые конструкции; сейчас строители возводят внутренние перегородки, меняют окна и прокладывают инженерные сети.

Система внутривенного вливания
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Система внутривенного вливания

На время ремонта прием пациентов из Советского, Ленинского, Октябрьского, Самарского и Железнодорожного районов перенесли в модульный корпус на улице Полевой, 80.

"Все работы ведутся в соответствии с утвержденным планом, и мы укладываемся в сроки. Планируем завершить осенью этого года", — сообщил главный врач Андрей Щербань.

Обновление медучреждения финансируют из регионального бюджета и нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Масштаб программы модернизации здравоохранения в области предполагает капитальный ремонт 42 стационарных и поликлинических отделений к 2026 году.

Параметр Детали
Объект ремонта Подразделение диспансера (ул. Партизанская, 130)
Временный адрес приема ул. Полевая, 80 (модульное здание)
Срок завершения Осень 2026 года
Цель программы (до 2026 г.) Ремонт 42 отделений
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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