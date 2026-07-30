Озимый ячмень "Квант" поможет аграриям Поволжья заменить импортные семена

Ученые Самарского НИИСХ им. Н. М. Тулайкова вывели новый сорт озимого ячменя "Квант". Сорт готов к массовому внедрению в хозяйства региона: он устойчив к суровым зимам и дает урожайность от 3 тонн с гектара.
Разработка стала частью стратегии по импортозамещению семян. Проект поддерживает федеральный центр через нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" и профильный проект по развитию селекции и генетики. Цель — чтобы аграрии Поволжья использовали отечественный посевной материал, адаптированный к местным почвам и климату.
В июле на демонстрационном полигоне Самарского НИИСХ представили результаты селекционной работы. На 1200 делянках высадили 309 сортов зерновых, масличных и кормовых культур. Помимо местных разработок, здесь собрали образцы из Саратова, Воронежа, Оренбурга, Ульяновска и Алтайского края.
"Мы даем сельхозпроизводителям объективную картину: на полигоне представлены не только локальные, но и реальные достижения, созданные в стране в целом. У агрария должно быть безусловное право выбора", — отметил руководитель направления "Селекция" СамНЦ РАН Сергей Шевченко.
В условиях климатической нестабильности аграрии пересматривают структуру посевов. Особое внимание сейчас уделяют зернобобовым, в частности гороху. Новые сорта "Средневолжский 2", "Волжанин" и "Егорыч" не осыпаются, устойчивы к полеганию и подходят для стандартной комбайновой уборки даже в засушливые годы.
Параллельно растет спрос на нишевые позиции. Просо, голозерный овес и ячмень востребованы животноводческими комплексами и переработчиками, которые стремятся заменить импорт качественным отечественным сырьем.
Поволжье относится к зонам высокого агроклиматического риска. Поэтому ученые меняют методологию: теперь приоритетом становится не только пиковая урожайность, но и выживаемость растений при экстремальной жаре и резких перепадах температур.
"Сегодня необходимо менять саму методологию селекции, делая упор на устойчивость к засушливым условиям и адаптивность к жаре. Начиная с 2017–2018 годов, мы стабильно передаем в государственные испытания по 5-6 новых сортов ежегодно", — подчеркнул начальник отдела селекции и семеноводства пшениц Поволжского НИИСС им. П. Н. Константинова Александр Кинчаров.
Для ускорения внедрения разработок правительство Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева наладило связь между научными центрами и фермерами. В частности, действуют меры поддержки при закупке российских семян.
|Объект / Сорт
|Ключевые преимущества
|Озимый ячмень "Квант"
|Морозостойкость, урожайность от 3 т/га
|Горох ("Средневолжский 2", "Волжанин", "Егорыч")
|Устойчивость к засухе, отсутствие осыпания, легкая уборка
|Нишевые культуры (просо, овес)
|Высокий спрос переработчиков и животноводства
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