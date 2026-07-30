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Озимый ячмень "Квант" поможет аграриям Поволжья заменить импортные семена

Россия » Поволжье » Самара

Ученые Самарского НИИСХ им. Н. М. Тулайкова вывели новый сорт озимого ячменя "Квант". Сорт готов к массовому внедрению в хозяйства региона: он устойчив к суровым зимам и дает урожайность от 3 тонн с гектара.

Осмотр зерновых культур руками фермера в деревянном лотке на фоне поля
Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены
Осмотр зерновых культур руками фермера в деревянном лотке на фоне поля

Разработка стала частью стратегии по импортозамещению семян. Проект поддерживает федеральный центр через нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" и профильный проект по развитию селекции и генетики. Цель — чтобы аграрии Поволжья использовали отечественный посевной материал, адаптированный к местным почвам и климату.

Полевые испытания и выбор сортов

В июле на демонстрационном полигоне Самарского НИИСХ представили результаты селекционной работы. На 1200 делянках высадили 309 сортов зерновых, масличных и кормовых культур. Помимо местных разработок, здесь собрали образцы из Саратова, Воронежа, Оренбурга, Ульяновска и Алтайского края.

"Мы даем сельхозпроизводителям объективную картину: на полигоне представлены не только локальные, но и реальные достижения, созданные в стране в целом. У агрария должно быть безусловное право выбора", — отметил руководитель направления "Селекция" СамНЦ РАН Сергей Шевченко.

Перспективные культуры для региона

В условиях климатической нестабильности аграрии пересматривают структуру посевов. Особое внимание сейчас уделяют зернобобовым, в частности гороху. Новые сорта "Средневолжский 2", "Волжанин" и "Егорыч" не осыпаются, устойчивы к полеганию и подходят для стандартной комбайновой уборки даже в засушливые годы.

Параллельно растет спрос на нишевые позиции. Просо, голозерный овес и ячмень востребованы животноводческими комплексами и переработчиками, которые стремятся заменить импорт качественным отечественным сырьем.

Смена подходов в селекции

Поволжье относится к зонам высокого агроклиматического риска. Поэтому ученые меняют методологию: теперь приоритетом становится не только пиковая урожайность, но и выживаемость растений при экстремальной жаре и резких перепадах температур.

"Сегодня необходимо менять саму методологию селекции, делая упор на устойчивость к засушливым условиям и адаптивность к жаре. Начиная с 2017–2018 годов, мы стабильно передаем в государственные испытания по 5-6 новых сортов ежегодно", — подчеркнул начальник отдела селекции и семеноводства пшениц Поволжского НИИСС им. П. Н. Константинова Александр Кинчаров.

Для ускорения внедрения разработок правительство Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева наладило связь между научными центрами и фермерами. В частности, действуют меры поддержки при закупке российских семян.

Объект / Сорт Ключевые преимущества
Озимый ячмень "Квант" Морозостойкость, урожайность от 3 т/га
Горох ("Средневолжский 2", "Волжанин", "Егорыч") Устойчивость к засухе, отсутствие осыпания, легкая уборка
Нишевые культуры (просо, овес) Высокий спрос переработчиков и животноводства
Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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