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Сызрань примет юбилейный фестиваль духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья"

Россия » Поволжье » Самара

С 13 по 16 августа 2026 года Сызрань примет XXX юбилейный Международный фестиваль духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья". За три десятилетия проект превратился в одну из крупнейших площадок для взаимодействия профессиональных и любительских коллективов России и зарубежья.

Симфонический оркестр
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Симфонический оркестр

С 1997 года через сцены фестиваля прошли более 13 тысяч музыкантов и дирижеров. Событие давно перестало быть локальным праздником, став инструментом развития всего российского духового движения.

"За три десятилетия фестиваль стал одним из флагманских проектов не только Самарской области, но и российского духового движения. Здесь задаются профессиональные ориентиры, воспитывается новое поколение музыкантов и формируется современный авторитет духовой музыки России", — сообщил президент Российского духового общества Михаил Брызгалов.

Кадровая преемственность

Особенностью юбилейного фестиваля станет интеграция молодых исполнителей. Перед основным событием пройдет X Всероссийский конкурс детских и молодежных оркестров имени В. М. Халилова. Победители конкурса выступят на одной сцене с мастерами, пройдут через творческие лаборатории и станут частью сводного духового оркестра.

"Ценно, что в рамках фестиваля развивается система поддержки молодых талантов: конкурс имени В. М. Халилова даёт юным музыкантам редкую возможность учиться у мастеров", — отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

География и наполнение

В 2026 году фестиваль подчеркнет культурные связи между регионами России и дружественными странами. В Сызрань приедут музыканты из Беларуси, ДНР и ЛНР.

Параметр Данные
Ожидаемое число музыкантов около 400 человек
Участники по регионам Москва, Донецк, Луганск, Оренбургская область, Ульяновск, Саратов, Самара, Беларусь, Центральная Африка
Локальные участники 4 духовых оркестра Сызрани

Программа включает не только традиционные концерты, но и выезды на предприятия, в социальные учреждения и детские лагеря. Завершится фестиваль общим плац-концертом военных и молодежных коллективов и большим гала-шоу.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Семья" при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и профильных ассоциаций.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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