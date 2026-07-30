Сызрань примет юбилейный фестиваль духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья"

С 13 по 16 августа 2026 года Сызрань примет XXX юбилейный Международный фестиваль духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья". За три десятилетия проект превратился в одну из крупнейших площадок для взаимодействия профессиональных и любительских коллективов России и зарубежья.
С 1997 года через сцены фестиваля прошли более 13 тысяч музыкантов и дирижеров. Событие давно перестало быть локальным праздником, став инструментом развития всего российского духового движения.
Особенностью юбилейного фестиваля станет интеграция молодых исполнителей. Перед основным событием пройдет X Всероссийский конкурс детских и молодежных оркестров имени В. М. Халилова. Победители конкурса выступят на одной сцене с мастерами, пройдут через творческие лаборатории и станут частью сводного духового оркестра.
В 2026 году фестиваль подчеркнет культурные связи между регионами России и дружественными странами. В Сызрань приедут музыканты из Беларуси, ДНР и ЛНР.
|Параметр
|Данные
|Ожидаемое число музыкантов
|около 400 человек
|Участники по регионам
|Москва, Донецк, Луганск, Оренбургская область, Ульяновск, Саратов, Самара, Беларусь, Центральная Африка
|Локальные участники
|4 духовых оркестра Сызрани
Программа включает не только традиционные концерты, но и выезды на предприятия, в социальные учреждения и детские лагеря. Завершится фестиваль общим плац-концертом военных и молодежных коллективов и большим гала-шоу.
Проект реализуется в рамках национального проекта "Семья" при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и профильных ассоциаций.
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