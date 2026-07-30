В Самаре восстанавливают исторический облик Дома Шихобаловой

В Самаре реконструируют здание стоматологической поликлиники № 1, которое признано объектом культурного наследия регионального значения. Речь идет о "Доме В. Л. Шихобаловой" — историческом строении вековой давности на пересечении улиц Молодогвардейской и Венцека.
Основная цель работ — вернуть фасаду первоначальный вид. Строители восстановят архитектурные элементы эпохи постройки, а внешние блоки кондиционеров, которые портили облик здания, уберут. Охлаждение помещений обеспечит новая внутренняя система. Также фасад утеплят и установят подсветку.
"Мы сохранили историческое название учреждения и стремимся, чтобы его облик соответствовал высокому статусу объекта культурного наследия, оставаясь при этом современным и доступным для пациентов. Завершить работы планируется до конца текущего года", — рассказал главный врач Максим Хайкин.
Все проектные решения согласовали с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области. Это гарантирует, что модернизация не нарушит исторический облик комплекса.
Поликлиника является крупным медицинским узлом: она обслуживает взрослых жителей Самарского и Железнодорожного районов, а также детей почти из всех районов города. Внутренняя структура учреждения включает:
Ремонт финансируют из регионального бюджета и через национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Обновление стоматологии — часть масштабного плана по модернизации здравоохранения области.
|Показатель
|Значение
|Срок завершения текущих работ
|До конца 2024 года
|План капремонта на 2026 год
|42 стационарных и поликлинических отделения
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