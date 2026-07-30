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В Самаре восстанавливают исторический облик Дома Шихобаловой

Россия » Поволжье » Самара

В Самаре реконструируют здание стоматологической поликлиники № 1, которое признано объектом культурного наследия регионального значения. Речь идет о "Доме В. Л. Шихобаловой" — историческом строении вековой давности на пересечении улиц Молодогвардейской и Венцека.

Самара
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Самара

Основная цель работ — вернуть фасаду первоначальный вид. Строители восстановят архитектурные элементы эпохи постройки, а внешние блоки кондиционеров, которые портили облик здания, уберут. Охлаждение помещений обеспечит новая внутренняя система. Также фасад утеплят и установят подсветку.

"Мы сохранили историческое название учреждения и стремимся, чтобы его облик соответствовал высокому статусу объекта культурного наследия, оставаясь при этом современным и доступным для пациентов. Завершить работы планируется до конца текущего года", — рассказал главный врач Максим Хайкин.

Особенности реконструкции и структура

Все проектные решения согласовали с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области. Это гарантирует, что модернизация не нарушит исторический облик комплекса.

Поликлиника является крупным медицинским узлом: она обслуживает взрослых жителей Самарского и Железнодорожного районов, а также детей почти из всех районов города. Внутренняя структура учреждения включает:

  • два лечебно-хирургических отделения;
  • ортопедическое отделение;
  • четыре детских лечебно-профилактических отделения;
  • зуботехническую лабораторию, параклинические кабинеты и центральные стерилизационные блоки.

Финансирование и планы

Ремонт финансируют из регионального бюджета и через национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Обновление стоматологии — часть масштабного плана по модернизации здравоохранения области.

Показатель Значение
Срок завершения текущих работ До конца 2024 года
План капремонта на 2026 год 42 стационарных и поликлинических отделения
Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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