В Самаре восстанавливают исторический облик Дома Шихобаловой

В Самаре реконструируют здание стоматологической поликлиники № 1, которое признано объектом культурного наследия регионального значения. Речь идет о "Доме В. Л. Шихобаловой" — историческом строении вековой давности на пересечении улиц Молодогвардейской и Венцека.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Самара

Основная цель работ — вернуть фасаду первоначальный вид. Строители восстановят архитектурные элементы эпохи постройки, а внешние блоки кондиционеров, которые портили облик здания, уберут. Охлаждение помещений обеспечит новая внутренняя система. Также фасад утеплят и установят подсветку.

"Мы сохранили историческое название учреждения и стремимся, чтобы его облик соответствовал высокому статусу объекта культурного наследия, оставаясь при этом современным и доступным для пациентов. Завершить работы планируется до конца текущего года", — рассказал главный врач Максим Хайкин.

Особенности реконструкции и структура

Все проектные решения согласовали с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Самарской области. Это гарантирует, что модернизация не нарушит исторический облик комплекса.

Поликлиника является крупным медицинским узлом: она обслуживает взрослых жителей Самарского и Железнодорожного районов, а также детей почти из всех районов города. Внутренняя структура учреждения включает:

два лечебно-хирургических отделения;

ортопедическое отделение;

четыре детских лечебно-профилактических отделения;

зуботехническую лабораторию, параклинические кабинеты и центральные стерилизационные блоки.

Финансирование и планы

Ремонт финансируют из регионального бюджета и через национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Обновление стоматологии — часть масштабного плана по модернизации здравоохранения области.

Показатель Значение Срок завершения текущих работ До конца 2024 года План капремонта на 2026 год 42 стационарных и поликлинических отделения

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова