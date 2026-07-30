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Инспекторы ГИМС МЧС сразятся в Тольятти за звание лучших по водно-моторным видам

Россия » Поволжье » Самара » Тольятти

Тольятти примет XIX Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России. Мероприятие пройдет с 3 по 7 августа в отеле "Лада-Резорт".

МЧС России
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
МЧС России

Самарская область впервые стала площадкой для этого турнира. В борьбу вступят восемь экипажей — победители региональных этапов из всех федеральных округов страны.

Программа соревнований проверяет готовность инспекторов к работе в экстремальных условиях. Участники сдадут экзамены по теории и праву, продемонстрируют навыки оказания первой помощи пострадавшим на воде и мастерство управления маломерными судами.

Параметр Детали события
Дата проведения 3-7 августа
Количество команд 8 (победители федеральных округов)
Локация Тольятти, отель "Лада-Резорт" (Лесопарковое шоссе, 55)

Практические заезды будут открыты для зрителей. Жители и гости региона могут понаблюдать за работой профессионалов ГИМС в режиме реального времени.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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