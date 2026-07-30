Инспекторы ГИМС МЧС сразятся в Тольятти за звание лучших по водно-моторным видам

Тольятти примет XIX Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России. Мероприятие пройдет с 3 по 7 августа в отеле "Лада-Резорт".
Самарская область впервые стала площадкой для этого турнира. В борьбу вступят восемь экипажей — победители региональных этапов из всех федеральных округов страны.
Программа соревнований проверяет готовность инспекторов к работе в экстремальных условиях. Участники сдадут экзамены по теории и праву, продемонстрируют навыки оказания первой помощи пострадавшим на воде и мастерство управления маломерными судами.
|Параметр
|Детали события
|Дата проведения
|3-7 августа
|Количество команд
|8 (победители федеральных округов)
|Локация
|Тольятти, отель "Лада-Резорт" (Лесопарковое шоссе, 55)
Практические заезды будут открыты для зрителей. Жители и гости региона могут понаблюдать за работой профессионалов ГИМС в режиме реального времени.
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