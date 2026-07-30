Инспекторы ГИМС МЧС сразятся в Тольятти за звание лучших по водно-моторным видам

Тольятти примет XIX Всероссийский чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд ГИМС МЧС России. Мероприятие пройдет с 3 по 7 августа в отеле "Лада-Резорт".

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use МЧС России

Самарская область впервые стала площадкой для этого турнира. В борьбу вступят восемь экипажей — победители региональных этапов из всех федеральных округов страны.

Программа соревнований проверяет готовность инспекторов к работе в экстремальных условиях. Участники сдадут экзамены по теории и праву, продемонстрируют навыки оказания первой помощи пострадавшим на воде и мастерство управления маломерными судами.

Параметр Детали события Дата проведения 3-7 августа Количество команд 8 (победители федеральных округов) Локация Тольятти, отель "Лада-Резорт" (Лесопарковое шоссе, 55)

Практические заезды будут открыты для зрителей. Жители и гости региона могут понаблюдать за работой профессионалов ГИМС в режиме реального времени.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов