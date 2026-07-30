Ремонт теплосетей в Кирове привел к полному перекрытию улицы Свободы

В Кирове на улице Свободы полностью перекрыли движение транспорта в районе Центрального рынка. Рабочие устраняют дефект тепловых сетей, который обнаружили под проезжей частью.
Раскопки начались 29 июля на участке возле дома №139, в квартале между улицами Милицейской и Азина. По данным филиала компании "Т Плюс", ремонт необходим сейчас, чтобы гарантировать подачу тепла в жилые дома в следующем отопительном сезоне.
|Параметр
|Детали
|Место работ
|ул. Свободы, д. 139 (район Центрального рынка)
|Срок ограничений
|с 29 июля по 12 августа
|Причина
|устранение повреждения на тепловых сетях
Дорожники и сотрудники теплосетей планируют завершить работы за две недели. Автомобилистам рекомендуют заранее изменить маршруты объезда.
"Повреждение находится под проезжей частью. Его необходимо устранить для обеспечения надежного теплоснабжения в следующем отопительном сезоне", — сообщили в компании "Т Плюс".
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