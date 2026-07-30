Губернатор Михаил Евраев поручил ускорить строительство модульной поликлиники в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев потребовал от подрядчика ускорить стройку модульной поликлиники на улице Гоголя. На срочном совещании на объекте он поручил перевести работы в круглосуточный режим и кратное увеличить численность рабочих.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Врач-радиолог анализирует снимок МРТ в кабинете с томографом

Здание поликлиники почти готово — идёт внутренняя отделка. Однако темпы не устраивают главу региона. После завершения общестроительных работ сразу начнут пусконаладочные испытания. Евраев пообещал ежедневный личный контроль.

Параллельно ведётся благоустройство прилегающей территории: оборудуют пешеходные дорожки, парковку, клумбы и освещение. Доводят двор до 1 сентября. Конкретную дату открытия самой поликлиники чиновники пока не называют.

Новый амбулаторный корпус должен снять нагрузку с существующих медицинских учреждений района. Для жителей это значит доступнее запись к врачам и короче очереди.