Телеканал "ЯПервый" в Ярославле прекратил вещание из-за затопления здания

Телеканал "ЯПервый" в Ярославле временно прекратил вещание. В четверг вечером зрители вместо эфира увидели сообщение об извинениях за технический сбой и просьбу не переключать канал.

Фото: https://unsplash.com by Glenn Carstens-Peters is licensed under Free Рука переключает каналы пультом

Причиной отключения стал сильный ливень. Как сообщили в соцсетях телеканала, здание затопило из-за того, что подрядчик не закрыл крышу. Техника была обесточена, чтобы предотвратить короткое замыкание и другие аварийные ситуации.

"Из-за сильного дождя нас затопило, крышу подрядчик так и не закрыл. Чтобы избежать ЧП, мы вынуждены выключить все оборудование и остановить вещание", — сообщили представители телеканала.

Это второй случай за короткий период: аналогичный сбой произошел 22 июля из-за непогоды. Редакция занимает первый и второй этажи здания на улице Советской, 69, где работает с 2001 года. Сейчас в этом строении идут ремонтные работы — здание входит в проект "Правительственного квартала".

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