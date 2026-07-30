Подземный переход на Московском проспекте Ярославля отремонтируют из-за постоянных затоплений

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал отремонтировать подземный пешеходный переход у остановки "Большая Фёдоровская" на Московском проспекте. Сооружение регулярно затапливает после дождей, создавая проблемы для жителей. Об этом глава региона сообщил по итогам встречи с работниками ярославского завода "Луч".

Фото: unsplash.com by Tsuyoshi Kozu is licensed under Free to use under the Unsplash License Подземный переход

Переход находится на одной из главных транспортных артерий города — ежедневно им пользуются сотни пешеходов, включая сотрудников предприятия и жителей ближайших микрорайонов. Ранее в администрации Ярославля подтверждали, что проектно-сметная документация на капитальный ремонт уже подготовлена. На данном этапе ведётся поиск источников финансирования работ. Конкретные сроки начала ремонта пока не называются.

Для жителей района подземный переход — единственный безопасный способ перейти шестиполосный Московский проспект. Наводнения заставляют пешеходов рисковать, перебегая дорогу в неположенном месте, либо делать большой крюк через наземные переезды.