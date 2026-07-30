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Рынок топлива на Кубани стабилизировался благодаря увеличению объемов завоза

Россия » Юг » Краснодар

Вице-премьер Александр Новак и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили ситуацию с поставками горючего в регион. На встрече 30 июля отметили, что рынок топлива на Кубани стабилизировался благодаря увеличению объемов завоза.

Закрытая АЗС с дорожными конусами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Закрытая АЗС с дорожными конусами

Вторую неделю подряд в крае сокращается число закрытых заправок. Сейчас работают 927 АЗС, при этом на 114 объектах топливо всё ещё отсутствует. Как сообщил Вениамин Кондратьев, компания "Газпром сеть АЗС" полностью отменила лимиты на продажу топлива на всех своих станциях в регионе.

Показатель Значение (на 30 июля)
Работающие АЗС в крае 927
АЗС без топлива 114
Собрано урожая в регионе 80%

Текущие запасы горючего позволяют аграриям продолжать уборку без потерь в темпе. После того как комбайнеры закончат работу на полях, фермеры перейдут к отгрузке зерна и овощей в торговые сети и на склады, а также начнут готовить землю к осеннему севу.

Чтобы избежать новых сбоев в логистике, Вениамин Кондратьев попросил Александра Новака гарантировать бесперебойный подвоз топлива в край на весь предстоящий период полевых работ.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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