В Нурлатском районе Татарстана открыли капитальный мост через реку Большой Черемшан

В деревне Урняк Нурлатского района Татарстана открыли капитальный мост через реку Большой Черемшан. Новое сооружение заменило старую переправу, которую весенние паводки регулярно затапливали, отрезая жителей от внешнего мира.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Автомобиль GAC на мосту

Теперь легковой и грузовой транспорт, включая тяжелую технику и машины экстренных служб, может проезжать в деревню круглый год. Для жителей Урняка это решает проблему многолетней изоляции в периоды разливов реки.

"Этот объект решает многолетнюю проблему транспортной доступности деревни. Благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова проект удалось реализовать, а строители выполнили работы качественно и с опережением графика", — сообщил глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев.

Инженерные особенности и экология

Проектировщики заложили в конструкцию железобетонные опоры, которые выдерживают сильный ледоход и резкий подъем воды. Мост оснастили освещением, барьерными ограждениями и пешеходными дорожками.

"При выполнении работ особое внимание уделялось сохранению природной среды и соблюдению экологических требований", — пояснил первый заместитель министра экологии Татарстана Ильнур Губайдуллин.

Подрядная организация "Мостовик" завершила работы досрочно. По словам генерального директора компании Рустема Валеева, местные жители поддерживали строителей с первого дня проекта, понимая значимость объекта для жизни поселения.

Характеристика моста Решение Конструктив Железобетонные опоры с учетом гидрологических нагрузок Безопасность Барьерные ограждения и современное освещение Доступность Пешеходные дорожки и проезд для тяжелой техники

От имени сельчан Талия Каримова поблагодарила руководство республики и района. Теперь жители Урняка могут беспрепятственно добираться до районного центра в любое время года.

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