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В Нурлатском районе Татарстана открыли капитальный мост через реку Большой Черемшан

Россия » Поволжье » Казань

В деревне Урняк Нурлатского района Татарстана открыли капитальный мост через реку Большой Черемшан. Новое сооружение заменило старую переправу, которую весенние паводки регулярно затапливали, отрезая жителей от внешнего мира.

Автомобиль GAC на мосту
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Автомобиль GAC на мосту

Теперь легковой и грузовой транспорт, включая тяжелую технику и машины экстренных служб, может проезжать в деревню круглый год. Для жителей Урняка это решает проблему многолетней изоляции в периоды разливов реки.

"Этот объект решает многолетнюю проблему транспортной доступности деревни. Благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова проект удалось реализовать, а строители выполнили работы качественно и с опережением графика", — сообщил глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев.

Инженерные особенности и экология

Проектировщики заложили в конструкцию железобетонные опоры, которые выдерживают сильный ледоход и резкий подъем воды. Мост оснастили освещением, барьерными ограждениями и пешеходными дорожками.

"При выполнении работ особое внимание уделялось сохранению природной среды и соблюдению экологических требований", — пояснил первый заместитель министра экологии Татарстана Ильнур Губайдуллин.

Подрядная организация "Мостовик" завершила работы досрочно. По словам генерального директора компании Рустема Валеева, местные жители поддерживали строителей с первого дня проекта, понимая значимость объекта для жизни поселения.

Характеристика моста Решение
Конструктив Железобетонные опоры с учетом гидрологических нагрузок
Безопасность Барьерные ограждения и современное освещение
Доступность Пешеходные дорожки и проезд для тяжелой техники

От имени сельчан Талия Каримова поблагодарила руководство республики и района. Теперь жители Урняка могут беспрепятственно добираться до районного центра в любое время года.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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