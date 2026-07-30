Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в Кировской области снизятся до 12 рублей

В Кировской области фиксируется новый этап снижения цен на автомобильное топливо. Генеральный директор компании "Чепецкнефтепродукт" (сеть АЗС "Движение") Рустем Садыков на заседании оперативного штаба при губернаторе объявил: с ближайших дней розничные цены на бензин АИ-92 упадут на 11 рублей, а на АИ-95 — на 12 рублей за литр.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Губернатор Александр Соколов сразу поставил ориентир: интересует срок, к которому цены сети "Движение" сравняются с уровнем "Лукойла". Садыков ответил уверенно: при сохранении текущей тенденции равенство цен наступит в течение двух недель.

Федеральный рычаг для регионального рынка

Снижение розничных цен — лишь видимая часть работы. Для закрепления результата губернатор поручил министерству энергетики и ЖКХ области пройти по "вертикали": добиться включения "Чепецкнефтепродукта" в перечень потребителей приоритетных поставок, который формирует Правительство России.

Инициатива не случайна. Ранее по предложению Александра Соколова Кировская область выступила на федеральном уровне с идеей: оптовые объемы топлива в первую очередь должны получать компании, имеющие собственные автозаправочные комплексы. Логика проста — исключить лишние посреднические звенья, накачивающие стоимость на пути от НПЗ до колонки.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов

"Механизм приоритетных поставок работает как стабилизатор оптового плеча, — поясняет Валерий Козлов. — Когда крупный региональный оператор с собственной сетью АЗС получает гарантированные объемы по базовым ценам, это снимает спекулятивную наценку на этапе перегона от дилера к дилеру. Для бюджета области это значит предсказуемость издержек автотранспорта — от сельхозтехники до социальных автобусов. Но важно понимать: ручное управление розницей через оперативные штабы эффективно как тактика. Стратегически устойчивая модель возможна только при прозрачной оптовой логистике и реальной конкуренции на терминальном уровне".

Контрольный срок установлен — две недели. К тому моменту станет понятно, удалось ли перевести достижение из разряда разовой акции в устойчивую рыночную практику.