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Фитофтороз поражает листья и клубни картофеля в личных хозяйствах Омской области

Россия » Сибирь » Омск

В области зафиксированы вспышки фитофтороза в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Риск особенно высок для частного сектора: на долю ЛПХ приходится 65% всего производства картофеля в регионе. Без срочной обработки большая часть урожая может погибнуть.

Фитофтора на томатах
Фото: en.wikipedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фитофтора на томатах

Заболевание вызывает грибок, который сначала поражает листья, а затем переходит на стебли и клубни. В прошлом сезоне многие дачники полностью потеряли урожай из-за этой проблемы.

Специалисты отмечают, что частные хозяйства ошибочно рассчитывали на жаркую погоду как на защиту от болезни. Однако климатические условия в этом году способствовали распространению спор грибка.

Ситуация в крупных агропредприятиях иная. Проверки Россельхозцентра показали, что на больших полях признаки заражения отсутствуют. Это связано с регулярным мониторингом посевов и системным применением средств защиты растений.

"Если сейчас обработать картофель противогрибковыми препаратами, потерь урожая можно избежать", — сообщили представители Россельхозцентра.

Ответы на популярные вопросы

Как распознать болезнь?

Первые признаки появляются на листьях в виде темных пятен. Если их игнорировать, грибок быстро перейдет на клубни.

Что делать владельцам участков?

Необходимо провести ревизию грядок и обработать растения специализированными противогрибковыми препаратами до того, как болезнь распространится по всему стеблю.

Экспертная проверка:
аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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