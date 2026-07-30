Фитофтороз поражает листья и клубни картофеля в личных хозяйствах Омской области

В области зафиксированы вспышки фитофтороза в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Риск особенно высок для частного сектора: на долю ЛПХ приходится 65% всего производства картофеля в регионе. Без срочной обработки большая часть урожая может погибнуть.
Заболевание вызывает грибок, который сначала поражает листья, а затем переходит на стебли и клубни. В прошлом сезоне многие дачники полностью потеряли урожай из-за этой проблемы.
Специалисты отмечают, что частные хозяйства ошибочно рассчитывали на жаркую погоду как на защиту от болезни. Однако климатические условия в этом году способствовали распространению спор грибка.
Ситуация в крупных агропредприятиях иная. Проверки Россельхозцентра показали, что на больших полях признаки заражения отсутствуют. Это связано с регулярным мониторингом посевов и системным применением средств защиты растений.
"Если сейчас обработать картофель противогрибковыми препаратами, потерь урожая можно избежать", — сообщили представители Россельхозцентра.
Первые признаки появляются на листьях в виде темных пятен. Если их игнорировать, грибок быстро перейдет на клубни.
Необходимо провести ревизию грядок и обработать растения специализированными противогрибковыми препаратами до того, как болезнь распространится по всему стеблю.
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