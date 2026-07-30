Брянская область вошла в тройку лидеров ЦФО по восстановлению лесов

Брянская область вошла в тройку лидеров Центрального федерального округа по восстановлению лесов. Результат стал итогом работы лесничеств и компаний-арендаторов, которые заменяют вырубленные массивы новыми посадками.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Посадка ели

По закону организации, заготовляющие древесину, должны восстанавливать лес на тех участках, где вели рубку. Чтобы саженцы не погибли, многие предприниматели создали свои питомники. В них выращивают сосну, ель и дуб из семян, собранных в местных лесах. Местный посадочный материал лучше переносит климат региона: приживаемость таких деревьев достигает 90%.

Работа лесоводов не заканчивается посадкой. Несколько лет специалисты ухаживают за молодыми деревьями: пропалывают землю, расчищают участки от сорняков и проводят механизированный уход. Это нужно, чтобы саженцы окрепли и превратились в полноценный лес.

Показатель Значение / Особенности Место в ЦФО 3-е место Приживаемость местных сеянцев около 90% Основные породы сосна, ель, дуб

В региональном управлении лесами отмечают, что третье место в рейтинге ЦФО фактически означает очень большой объем выполненных работ. Брянская область восстанавливает больше леса, чем некоторые регионы, оказавшиеся выше в списке. Дополнительным осложнением стали ограничения на посещение отдельных лесных территорий.

"При сохранении нынешних темпов работы и ответственного подхода арендаторов Брянская область сможет претендовать на первое место в Центральном федеральном округе по воспроизводству лесов", — сообщили в региональном управлении лесами.

Параллельно с посадками регион сталкивается с угрозой пожаров. "Авиалесоохрана" предупредила, что из-за жаркой и сухой погоды риск возгораний может вырасти. В зоне повышенного внимания оказались Брянский, Брасовский, Карачевский, Комаричский и Навлинский районы.

Специалисты призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и сразу сообщать о дыме или огне в экстренные службы. Это позволит сохранить и старые массивы, и те молодые посадки, которые только начали расти.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов