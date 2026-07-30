Брянская область вошла в тройку лидеров ЦФО по восстановлению лесов

Брянская область вошла в тройку лидеров Центрального федерального округа по восстановлению лесов. Результат стал итогом работы лесничеств и компаний-арендаторов, которые заменяют вырубленные массивы новыми посадками.
По закону организации, заготовляющие древесину, должны восстанавливать лес на тех участках, где вели рубку. Чтобы саженцы не погибли, многие предприниматели создали свои питомники. В них выращивают сосну, ель и дуб из семян, собранных в местных лесах. Местный посадочный материал лучше переносит климат региона: приживаемость таких деревьев достигает 90%.
Работа лесоводов не заканчивается посадкой. Несколько лет специалисты ухаживают за молодыми деревьями: пропалывают землю, расчищают участки от сорняков и проводят механизированный уход. Это нужно, чтобы саженцы окрепли и превратились в полноценный лес.
|Показатель
|Значение / Особенности
|Место в ЦФО
|3-е место
|Приживаемость местных сеянцев
|около 90%
|Основные породы
|сосна, ель, дуб
В региональном управлении лесами отмечают, что третье место в рейтинге ЦФО фактически означает очень большой объем выполненных работ. Брянская область восстанавливает больше леса, чем некоторые регионы, оказавшиеся выше в списке. Дополнительным осложнением стали ограничения на посещение отдельных лесных территорий.
"При сохранении нынешних темпов работы и ответственного подхода арендаторов Брянская область сможет претендовать на первое место в Центральном федеральном округе по воспроизводству лесов", — сообщили в региональном управлении лесами.
Параллельно с посадками регион сталкивается с угрозой пожаров. "Авиалесоохрана" предупредила, что из-за жаркой и сухой погоды риск возгораний может вырасти. В зоне повышенного внимания оказались Брянский, Брасовский, Карачевский, Комаричский и Навлинский районы.
Специалисты призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и сразу сообщать о дыме или огне в экстренные службы. Это позволит сохранить и старые массивы, и те молодые посадки, которые только начали расти.
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