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Екатеринбург вошел в семерку лидеров рейтинга качества жизни

Россия » Урал » Екатеринбург

Екатеринбург вошёл в семерку лидеров национального рейтинга качества жизни, который ежегодно публикует госкорпорация "ВЭБ.РФ". Со списком, вышедшим в День города, ознакомился портал Екатеринбург. рф.

Дом Севастьянов
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дом Севастьянов

В топ‑7 вместе с уральской столицей: Благовещенск, Казань, Магас, Ставрополь, Тюмень и Ханты‑Мансийск. Методика разработана Минэкономразвития совместно с регионами и экспертами по госчастному партнёрству. Оценка шла по более чем трёмстам показателям в трёх блоках: экономика и инфраструктура, социальная сфера — образование, медицина, культура — и субъективная оценка горожан. Учитывали также участие в национальных проектах и работу с бизнесом.

Промышленный город в рейтингах

Для Екатеринбурга — крупного промышленного центра, где экономика держится на машиностроении, металлургии и оборонном комплексе — попадание в верхнюю часть рейтинга качества жизни не случайно. Город стабильно показывает высокие результаты по благоустройству, доступности услуг и деловой активности. Это значит, что промышленная база не просто сосуществует с городской средой, а finansирует её развитие: налоговые поступления от заводов уходят на ремонт дорог, строительство школ, поликлиник и парков.

Однако рейтинг фиксирует итог, а не механизм. Важно понимать, какие именно решения позволяют промышленному агломерации удерживать планку комфорта выше средней по стране.

"Качество жизни в промышленных городах зависит не только от объёма вложений, но и от того, насколько эффективно муниципалитет превращает налоговые доходы от предприятий в инфраструктуру, которую используют люди каждый день: транспорт, дворы, социальные объекты. Екатеринбург последние годы демонстрирует системный подход: благоустройство идет параллельно с обновлением инженерных сетей, а не как разовая акция к юбилею", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Что за цифрами

Методика ВЭБ. РФ охватывает три направления. В блоке "экономика и инфраструктура" учитываются безработица, средняя зарплата, обеспеченность жильём, состояние дорог и коммунальных сетей. Социальный блок — доступность детских садов, школ, врачей, культурных учреждений. Третий — опрос горожан: довольны ли они средой, безопасностью, удобством.

Екатеринбург традиционно силен в экономическом компоненте: низкая безработица, высокая зарплата, развитый рынок труда. В социальном — сеть университетов, крупные медучреждения, театры и музеи. Субъективная оценка растёт за счёт Systematic работы по дворовой программе, новому транспорту и паркам.

Показатель Роль для рейтинга
Экономика и инфраструктура Зарплаты, безработица, дороги, ЖКХ, жильё
Социальная сфера Образование, медицина, культура, спорт
Субъективная оценка Опросы жителей о комфорте и безопасности

Сравнение с соседями

В топ‑7 нет других городов Уральского федерального округа. Тюмень и Ханты‑Мансийск — нефтегазовые центры с высокой дотацией бюджетов. Челябинск, Пермь, Нижний Тагил в этом году не вошли в семерку, хотя регулярно попадают в расширенные списки. Разница часто кроется не в объёме производства, а в качестве управления городской средой: как быстро чинят разрывы тепла, есть ли пешеходные зоны, работает ли ночной транспорт.

Рейтинг — не награда, а диагностика. Он показывает, где промышленный город превращает свой экономический вес в качество жизни людей, а где — нет. Для Екатеринбурга подтверждение статуса означает, что текущая модель баланса между заводами и городом работает. Задача — не потерять темп при росте нагрузки на инфраструктуру.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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