Каждый третий взрослый житель Нижегородской области страдает ожирением. Такие данные приводит журнал "Социальные аспекты здоровья населения", где опубликовали результаты анализа федерального опроса 2022 года, проведенного Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.
Регион попал в группу территорий с высоким уровнем распространенности заболевания — от 26% до 30%. По общероссийским показателям ситуация выглядит чуть лучше: диагноз подтвержден у 24% опрошенных взрослых. При этом еще 40% участников исследования имеют избыточную массу тела.
|Группа регионов по уровню ожирения
|Доля населения
|Примеры регионов
|Максимальный риск
|31% — 35%
|Орловская, Калужская, Рязанская области
|Высокий риск (вкл. Нижегородскую обл.)
|26% — 30%
|Нижегородская область и др.
|Минимальный риск
|10% — 15%
|Чечня, Астраханская область, Москва
Исследование, охватившее почти 100 тысяч человек из 85 регионов, выявило четкие социальные и психологические закономерности. Чаще всего ожирение встречается у женщин (28%) и жителей сельской местности (29%).
Значительный вклад в статистику вносят люди с хроническими заболеваниями, а также те, кто страдает депрессией или тревогой — в этих группах показатель достигает 32%. Также врачи выделяют группу повышенного риска среди пенсионеров, госслужащих и предпринимателей.
Лишний вес провоцирует развитие целого ряда опасных состояний: от сахарного диабета 2-го типа и гипертензии до онкологии и репродуктивных сбоев. Причинами такой динамики называют несбалансированный рацион: избыток простых сахаров и животных жиров при остром дефиците витаминов и пищевых волокон.
Проблема требует системного медицинского подхода. Ранее стало известно, что нижегородцам с ожирением стали доступны операции по полису ОМС.
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