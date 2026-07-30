Каждый третий взрослый житель Нижегородской области страдает ожирением

Каждый третий взрослый житель Нижегородской области страдает ожирением. Такие данные приводит журнал "Социальные аспекты здоровья населения", где опубликовали результаты анализа федерального опроса 2022 года, проведенного Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Встреча с врачом

Регион попал в группу территорий с высоким уровнем распространенности заболевания — от 26% до 30%. По общероссийским показателям ситуация выглядит чуть лучше: диагноз подтвержден у 24% опрошенных взрослых. При этом еще 40% участников исследования имеют избыточную массу тела.

Группа регионов по уровню ожирения Доля населения Примеры регионов Максимальный риск 31% — 35% Орловская, Калужская, Рязанская области Высокий риск (вкл. Нижегородскую обл.) 26% — 30% Нижегородская область и др. Минимальный риск 10% — 15% Чечня, Астраханская область, Москва

Кто в группе риска

Исследование, охватившее почти 100 тысяч человек из 85 регионов, выявило четкие социальные и психологические закономерности. Чаще всего ожирение встречается у женщин (28%) и жителей сельской местности (29%).

Значительный вклад в статистику вносят люди с хроническими заболеваниями, а также те, кто страдает депрессией или тревогой — в этих группах показатель достигает 32%. Также врачи выделяют группу повышенного риска среди пенсионеров, госслужащих и предпринимателей.

Последствия для здоровья

Лишний вес провоцирует развитие целого ряда опасных состояний: от сахарного диабета 2-го типа и гипертензии до онкологии и репродуктивных сбоев. Причинами такой динамики называют несбалансированный рацион: избыток простых сахаров и животных жиров при остром дефиците витаминов и пищевых волокон.

Проблема требует системного медицинского подхода. Ранее стало известно, что нижегородцам с ожирением стали доступны операции по полису ОМС.

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