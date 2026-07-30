Ростовская больница высадит почти сотню деревьев из собственных средств

Во дворе ростовской больницы скорой медицинской помощи № 2 (БСМП-2) создадут зеленую зону. На высадку новых деревьев медицинское учреждение потратит два миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain оформление кромки газона

Вид дерева Количество саженцев Клёны 55 Липы 21 Дубы 11 Сосны 10

Больница оплатит работы из собственных средств. Подрядчика выберут 11 августа, а сами посадки пройдут в два этапа: с 1 сентября по 31 октября и во второй половине ноября.

К качеству растений предъявляют строгие требования. Закупать саженцы обязывают только в специализированных питомниках с наличием сертификатов. В техзадании прописали: стволы и ветви должны быть целыми, корни — здоровыми, а сами деревья — чистыми от вредителей, грибка и следов химии.

Обновление зеленого фонда в БСМП-2 происходит на фоне общих потерь региона. Мощный ураган 25 июля повалил в Ростовской области более двух тысяч деревьев. Основной удар пришелся на парки донской столицы и территорию зоопарка. Городские власти уже заявили, что восполнят часть потерь в день осеннего древонасаждения, высадив 200 новых деревьев.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова