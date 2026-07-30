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Ростовская больница высадит почти сотню деревьев из собственных средств

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Во дворе ростовской больницы скорой медицинской помощи № 2 (БСМП-2) создадут зеленую зону. На высадку новых деревьев медицинское учреждение потратит два миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

оформление кромки газона
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
оформление кромки газона
Вид дерева Количество саженцев
Клёны 55
Липы 21
Дубы 11
Сосны 10

Больница оплатит работы из собственных средств. Подрядчика выберут 11 августа, а сами посадки пройдут в два этапа: с 1 сентября по 31 октября и во второй половине ноября.

К качеству растений предъявляют строгие требования. Закупать саженцы обязывают только в специализированных питомниках с наличием сертификатов. В техзадании прописали: стволы и ветви должны быть целыми, корни — здоровыми, а сами деревья — чистыми от вредителей, грибка и следов химии.

Обновление зеленого фонда в БСМП-2 происходит на фоне общих потерь региона. Мощный ураган 25 июля повалил в Ростовской области более двух тысяч деревьев. Основной удар пришелся на парки донской столицы и территорию зоопарка. Городские власти уже заявили, что восполнят часть потерь в день осеннего древонасаждения, высадив 200 новых деревьев.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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