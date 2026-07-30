Ростовская больница высадит почти сотню деревьев из собственных средств

Во дворе ростовской больницы скорой медицинской помощи № 2 (БСМП-2) создадут зеленую зону. На высадку новых деревьев медицинское учреждение потратит два миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
|Вид дерева
|Количество саженцев
|Клёны
|55
|Липы
|21
|Дубы
|11
|Сосны
|10
Больница оплатит работы из собственных средств. Подрядчика выберут 11 августа, а сами посадки пройдут в два этапа: с 1 сентября по 31 октября и во второй половине ноября.
К качеству растений предъявляют строгие требования. Закупать саженцы обязывают только в специализированных питомниках с наличием сертификатов. В техзадании прописали: стволы и ветви должны быть целыми, корни — здоровыми, а сами деревья — чистыми от вредителей, грибка и следов химии.
Обновление зеленого фонда в БСМП-2 происходит на фоне общих потерь региона. Мощный ураган 25 июля повалил в Ростовской области более двух тысяч деревьев. Основной удар пришелся на парки донской столицы и территорию зоопарка. Городские власти уже заявили, что восполнят часть потерь в день осеннего древонасаждения, высадив 200 новых деревьев.
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