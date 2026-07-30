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В Калмыкии ограничили въезд транспорта и посещение лесов до августа

Россия » Юг » Элиста

В Калмыкии введен ограничительный период пребывания людей в лесах и въезда в них транспорта. Режим действует до 4 августа и направлен на предупреждение лесных пожаров в регионе.

Лесная тропинка
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лесная тропинка

На территории лесного фонда запрещено разводить костры, сжигать мусор, использовать открытый огонь и проводить пожароопасные работы. За нарушение установленных ограничений предусмотрены административные штрафы.

При обнаружении возгорания или задымления необходимо сообщать по телефону прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00. Звонок бесплатный.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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