В Великих Луках 31 июля временно закроют для автомобилистов участок Гражданской улицы — от Вокзальной до Лазавицкой набережной. Ограничение действует с 8:00 до 20:00.
Как сообщили в УЖКХ администрации города, закрытие связано с фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия. Это подготовительный этап перед укладкой нового слоя.
На время работ водителям придётся выбрать объездные маршруты. Проезжий часть откроют в том же дне после завершения фрезерования и уборки территории.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.