Участок Гражданской улицы в Великих Луках закроют для проезда автомобилей

В Великих Луках 31 июля временно закроют для автомобилистов участок Гражданской улицы — от Вокзальной до Лазавицкой набережной. Ограничение действует с 8:00 до 20:00.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Ремонтные работы"

Как сообщили в УЖКХ администрации города, закрытие связано с фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия. Это подготовительный этап перед укладкой нового слоя.

На время работ водителям придётся выбрать объездные маршруты. Проезжий часть откроют в том же дне после завершения фрезерования и уборки территории.