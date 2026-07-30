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В Кировской области исчезают очереди на заправках и падают цены на топливо

Россия » Поволжье » Киров

В Кировской области стабилизируется ситуация с поставками топлива: очереди на автозаправочных станциях исчезают, а цены начинают снижаться.

Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке

"Жители сами говорят, что ситуация стабилизировалась. Очереди на заправках значительно уменьшились или вовсе прошли. Благодаря договоренности с руководством "Лукойла" увеличены поставки до 550 тонн в день. Сеть АЗС "Движение" начала снижение цен на топливо, обещает его продолжить", — сообщил губернатор Александр Соколов.

Для нормализации рынка власти достигли соглашения с руководством компании "Лукойл", что позволило поднять объем поставок горючего до 550 тонн ежедневно. На этом фоне сеть АЗС "Движение" уже начала корректировать стоимость топлива в сторону понижения.

До полной отмены ограничений на заправках продолжат дежурить сотрудники Росгвардии для обеспечения общественного порядка.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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