В Кировской области исчезают очереди на заправках и падают цены на топливо

В Кировской области стабилизируется ситуация с поставками топлива: очереди на автозаправочных станциях исчезают, а цены начинают снижаться.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Длинная очередь грузовиков и автомобилей на заправке

"Жители сами говорят, что ситуация стабилизировалась. Очереди на заправках значительно уменьшились или вовсе прошли. Благодаря договоренности с руководством "Лукойла" увеличены поставки до 550 тонн в день. Сеть АЗС "Движение" начала снижение цен на топливо, обещает его продолжить", — сообщил губернатор Александр Соколов.

Для нормализации рынка власти достигли соглашения с руководством компании "Лукойл", что позволило поднять объем поставок горючего до 550 тонн ежедневно. На этом фоне сеть АЗС "Движение" уже начала корректировать стоимость топлива в сторону понижения.

До полной отмены ограничений на заправках продолжат дежурить сотрудники Росгвардии для обеспечения общественного порядка.