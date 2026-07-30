Приставы Брянской области взыскали 1,8 миллиарда рублей за полгода

Судебные приставы Брянской области за первые шесть месяцев 2026 года взыскали 1,8 миллиарда рублей. Всего в работе ведомства находилось 427 тысяч исполнительных производств, из которых сотрудники закрыли более 127 тысяч дел.
|Показатель
|Значение
|Общая сумма взысканий
|1,8 млрд рублей
|Пополнения бюджета РФ
|388 млн рублей
|Взысканные алименты
|436 млн рублей
|Арестованное имущество (оценка)
|588 млн рублей
Значительная часть сборов ушла на погашение семейных обязательств. Приставы взыскали 436 миллионов рублей по алиментам — эта сумма выросла на 89 миллионов по сравнению с прошлым годом. Всего таких производств оставалось более девяти тысяч.
В пользу граждан вернули долги по зарплате: закрыли 78 дел, взыскав с работодателей более 3 миллионов рублей. Также сотрудники ведомства окончили 1628 дел по задолженностям за ЖКХ, сумма выплат составила 2,7 миллиона рублей.
Государственный бюджет получил 388 миллионов рублей. В эту сумму вошли налоги (34 млн), административные штрафы (64 млн) и уголовные штрафы (23 млн). Кроме того, приставы арестовали имущество должников по 3715 делам; стоимость изъятых активов оценивается в 588 миллионов рублей.
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