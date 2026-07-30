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Приставы Брянской области взыскали 1,8 миллиарда рублей за полгода

Россия » Центр » Брянск

Судебные приставы Брянской области за первые шесть месяцев 2026 года взыскали 1,8 миллиарда рублей. Всего в работе ведомства находилось 427 тысяч исполнительных производств, из которых сотрудники закрыли более 127 тысяч дел.

Деньги
Фото: www.vecteezy.com/ by Victoria Koltsova is licensed under Free License
Деньги
Показатель Значение
Общая сумма взысканий 1,8 млрд рублей
Пополнения бюджета РФ 388 млн рублей
Взысканные алименты 436 млн рублей
Арестованное имущество (оценка) 588 млн рублей

Значительная часть сборов ушла на погашение семейных обязательств. Приставы взыскали 436 миллионов рублей по алиментам — эта сумма выросла на 89 миллионов по сравнению с прошлым годом. Всего таких производств оставалось более девяти тысяч.

В пользу граждан вернули долги по зарплате: закрыли 78 дел, взыскав с работодателей более 3 миллионов рублей. Также сотрудники ведомства окончили 1628 дел по задолженностям за ЖКХ, сумма выплат составила 2,7 миллиона рублей.

Государственный бюджет получил 388 миллионов рублей. В эту сумму вошли налоги (34 млн), административные штрафы (64 млн) и уголовные штрафы (23 млн). Кроме того, приставы арестовали имущество должников по 3715 делам; стоимость изъятых активов оценивается в 588 миллионов рублей.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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