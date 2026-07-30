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Жители села Сумароково получили доступ к сети со скоростью до 150 Мбит/с

Россия » Центр » Кострома

Жители села Сумароково Сусанинского района Костромской области впервые получили доступ к мобильной связи и интернету. МТС установила в населенном пункте базовую станцию российского производства "ИРТЕЯ".

Инфраструктура 5G
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Инфраструктура 5G

Теперь более 300 человек могут пользоваться голосовой связью и скоростным интернетом (до 150 Мбит/с). Сеть охватила всю территорию села. Для людей это означает возможность пользоваться госуслугами, банковскими приложениями, мессенджерами и маркетплейсами без необходимости выезжать в районный центр.

Связь появилась и на социальных объектах, а также на местном сельхозпредприятии по разведению крупного рогатого скота и производству молока. Для фермеров доступ к сети упрощает документооборот и управление хозяйством.

"Развитие отечественных телеком-решений — важная часть технологического суверенитета страны. Мы активно внедряем на своей сети отечественные базовые станции "ИРТЕЯ", которые уже доказали свою надежность и эффективность в работе. Такое оборудование уже обеспечивает связью жителей Галича, Вохмы и Кологрива, а в ближайшее время заработает еще в двух малых населенных пунктах области", — отметил директор МТС в Костромской области Рамиль Мусаев.

Параметр Значение
Скорость интернета до 150 Мбит/с
Оборудование Базовая станция "ИРТЕЯ" (РФ)
Диапазон частот 1800 МГц

Внедрение российского оборудования позволяет оператору развивать сеть в малых населенных пунктах, не завися от импортных поставок. Подобные станции уже работают в нескольких городах Костромской области.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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