Жители села Сумароково получили доступ к сети со скоростью до 150 Мбит/с

Жители села Сумароково Сусанинского района Костромской области впервые получили доступ к мобильной связи и интернету. МТС установила в населенном пункте базовую станцию российского производства "ИРТЕЯ".

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Теперь более 300 человек могут пользоваться голосовой связью и скоростным интернетом (до 150 Мбит/с). Сеть охватила всю территорию села. Для людей это означает возможность пользоваться госуслугами, банковскими приложениями, мессенджерами и маркетплейсами без необходимости выезжать в районный центр.

Связь появилась и на социальных объектах, а также на местном сельхозпредприятии по разведению крупного рогатого скота и производству молока. Для фермеров доступ к сети упрощает документооборот и управление хозяйством.

"Развитие отечественных телеком-решений — важная часть технологического суверенитета страны. Мы активно внедряем на своей сети отечественные базовые станции "ИРТЕЯ", которые уже доказали свою надежность и эффективность в работе. Такое оборудование уже обеспечивает связью жителей Галича, Вохмы и Кологрива, а в ближайшее время заработает еще в двух малых населенных пунктах области", — отметил директор МТС в Костромской области Рамиль Мусаев.

Параметр Значение Скорость интернета до 150 Мбит/с Оборудование Базовая станция "ИРТЕЯ" (РФ) Диапазон частот 1800 МГц

Внедрение российского оборудования позволяет оператору развивать сеть в малых населенных пунктах, не завися от импортных поставок. Подобные станции уже работают в нескольких городах Костромской области.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова