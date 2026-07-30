Краснодарский край стал одним из лидеров России по применению ИИ в медицине

Краснодарский край вошел в тройку лидеров России по объему анализов, которые проходят через системы искусственного интеллекта (ИИ) при лучевой диагностике. По данным администрации региона, технологии помогают врачам быстрее находить патологии и точнее ставить диагнозы.
"Искусственный интеллект не заменяет врача, а становится его надежным помощником. Современные цифровые технологии позволяют быстрее выявлять патологии, помогают специалистам принимать решения и повышают качество медицинской помощи", — пояснил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий.
На текущий момент в кубанских поликлиниках и больницах задействовано пять ИИ-сервисов. Они обрабатывают данные компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки, а также анализируют рентгеновские снимки, флюорографию и маммограммы. Цифровая сеть охватывает 123 государственные клиники, куда интегрировали 740 единиц диагностического оборудования.
|Показатель
|Значение
|Количество обработанных исследований (с 2026 г.)
|более 839 тысяч
|Количество подключенных медучреждений
|123 организации
|Единиц цифрового оборудования в системе
|740 единиц
До конца года медики планируют запустить шестой сервис. Эта система будет анализировать электронные карты пациентов с заболеваниями системы кровообращения. Внедрение таких инструментов проходит в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
Для пациента автоматизация диагностики означает сокращение времени ожидания окончательного заключения. ИИ берет на себя первичный скрининг и подсвечивает подозрительные участки на снимках, которые врач мог пропустить из-за человеческого фактора или высокой нагрузки. Это позволяет начать лечение на более ранних стадиях болезни, что особенно критично при онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях.
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