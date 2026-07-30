Краснодарский край стал одним из лидеров России по применению ИИ в медицине

Краснодарский край вошел в тройку лидеров России по объему анализов, которые проходят через системы искусственного интеллекта (ИИ) при лучевой диагностике. По данным администрации региона, технологии помогают врачам быстрее находить патологии и точнее ставить диагнозы.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Человек и робот в медицине

"Искусственный интеллект не заменяет врача, а становится его надежным помощником. Современные цифровые технологии позволяют быстрее выявлять патологии, помогают специалистам принимать решения и повышают качество медицинской помощи", — пояснил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий.

На текущий момент в кубанских поликлиниках и больницах задействовано пять ИИ-сервисов. Они обрабатывают данные компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки, а также анализируют рентгеновские снимки, флюорографию и маммограммы. Цифровая сеть охватывает 123 государственные клиники, куда интегрировали 740 единиц диагностического оборудования.

Показатель Значение Количество обработанных исследований (с 2026 г.) более 839 тысяч Количество подключенных медучреждений 123 организации Единиц цифрового оборудования в системе 740 единиц

До конца года медики планируют запустить шестой сервис. Эта система будет анализировать электронные карты пациентов с заболеваниями системы кровообращения. Внедрение таких инструментов проходит в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Что это дает жителям региона

Для пациента автоматизация диагностики означает сокращение времени ожидания окончательного заключения. ИИ берет на себя первичный скрининг и подсвечивает подозрительные участки на снимках, которые врач мог пропустить из-за человеческого фактора или высокой нагрузки. Это позволяет начать лечение на более ранних стадиях болезни, что особенно критично при онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях.

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