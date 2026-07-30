В Пензенской области распространяют дипфейки с заявлениями властей после атаки на склад Wildberries

В социальных сетях распространяют серию дипфейков, созданных нейросетями, на фоне атаки БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области. Мошенники сфальсифицировали видеоролики с заявлениями руководства региона и правоохранительных органов.

Фото: commons.wikimedia.org by Artyom Vasilyev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Улица Ленина, 40Б в Учалах 2024-10-05

В одном из роликов губернатору Олегу Мельниченко приписывают требование к компании Wildberries покинуть регион, чтобы обезопасить жителей. В другом видео глава Пензы Олег Денисов якобы утверждает, что на складе хранилась продукция военного или двойного назначения.

Отдельный фейк создали от имени УМВД России по области: в нем утверждается, что атаку украинских дронов организовали сотрудники самого склада. Вся эта информация ложна.

Злоумышленники также сфальсифицировали скриншот статьи издания PenzaInform.ru. В подделке говорится об обнаружении каких-то меток на крыше логистического центра; на самом деле такого материала на сайте нет.

Напомним, массированная атака украинских боевиков на Пензенскую область произошла ранним утром в четверг, 30 июля.