В Пензенской области распространяют дипфейки с заявлениями властей после атаки на склад Wildberries

В социальных сетях распространяют серию дипфейков, созданных нейросетями, на фоне атаки БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области. Мошенники сфальсифицировали видеоролики с заявлениями руководства региона и правоохранительных органов.
В одном из роликов губернатору Олегу Мельниченко приписывают требование к компании Wildberries покинуть регион, чтобы обезопасить жителей. В другом видео глава Пензы Олег Денисов якобы утверждает, что на складе хранилась продукция военного или двойного назначения.
Отдельный фейк создали от имени УМВД России по области: в нем утверждается, что атаку украинских дронов организовали сотрудники самого склада. Вся эта информация ложна.
Злоумышленники также сфальсифицировали скриншот статьи издания PenzaInform.ru. В подделке говорится об обнаружении каких-то меток на крыше логистического центра; на самом деле такого материала на сайте нет.
Напомним, массированная атака украинских боевиков на Пензенскую область произошла ранним утром в четверг, 30 июля.
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