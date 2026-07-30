Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Омской области с начала сезона на воде утонули 22 человека
В Тульской области изъяли товары без маркировки, включая табак и молочную продукцию
Железо, которое должно помогать, может навредить: чем опасен прием добавок без проверки
Сортировка 100% отходов в Тульской области: план на 2030 год выполнен
Высокий дефицит кадров в бюджетной сфере и промышленности Республики Коми
Компания Гут Трейлер строит новый цех и склады в Новгородской области
Сроки поставки автозапчастей через Турцию и ОАЭ увеличились до пяти месяцев из-за проблем с оплатой
Животных в Торжке проверят на наличие прививок из-за больной ласки
Борьба с саранчой на Ставрополье: обработаны тысячи гектаров полей

В Пензенской области распространяют дипфейки с заявлениями властей после атаки на склад Wildberries

Россия » Поволжье » Пенза

В социальных сетях распространяют серию дипфейков, созданных нейросетями, на фоне атаки БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области. Мошенники сфальсифицировали видеоролики с заявлениями руководства региона и правоохранительных органов.

Улица Ленина, 40Б в Учалах 2024-10-05
Фото: commons.wikimedia.org by Artyom Vasilyev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Улица Ленина, 40Б в Учалах 2024-10-05

В одном из роликов губернатору Олегу Мельниченко приписывают требование к компании Wildberries покинуть регион, чтобы обезопасить жителей. В другом видео глава Пензы Олег Денисов якобы утверждает, что на складе хранилась продукция военного или двойного назначения.

Отдельный фейк создали от имени УМВД России по области: в нем утверждается, что атаку украинских дронов организовали сотрудники самого склада. Вся эта информация ложна.

Злоумышленники также сфальсифицировали скриншот статьи издания PenzaInform.ru. В подделке говорится об обнаружении каких-то меток на крыше логистического центра; на самом деле такого материала на сайте нет.

Напомним, массированная атака украинских боевиков на Пензенскую область произошла ранним утром в четверг, 30 июля.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Еда и рецепты
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Авто
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Последние материалы
В Омской области с начала сезона на воде утонули 22 человека
В Тульской области изъяли товары без маркировки, включая табак и молочную продукцию
Железо, которое должно помогать, может навредить: чем опасен прием добавок без проверки
Сортировка 100% отходов в Тульской области: план на 2030 год выполнен
Высокий дефицит кадров в бюджетной сфере и промышленности Республики Коми
Компания Гут Трейлер строит новый цех и склады в Новгородской области
Сроки поставки автозапчастей через Турцию и ОАЭ увеличились до пяти месяцев из-за проблем с оплатой
Животных в Торжке проверят на наличие прививок из-за больной ласки
Борьба с саранчой на Ставрополье: обработаны тысячи гектаров полей
Обычная стрижка мяты губит сад: одна ошибка превращает пряную траву в захватчика сада
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.