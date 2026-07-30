Саратовская область вошла в шестерку лучших регионов России по качеству дорог

Саратовская область вошла в шестерку лучших регионов России по качеству автомобильных дорог федерального и регионального значения. По данным рейтинга "РИА Новости", нормативам соответствуют 88,7% трасс области.
За годы работы национального проекта дороги отремонтировали на протяжении более 2500 километров с учетом планов до конца этого года. В частности, привели в порядок ключевые маршруты, которые связывают регион с Ульяновской, Пензенской и Волгоградской областями.
"Передвигаться по нашим дорогам стало комфортнее. Работы на трассах ведутся, и это заметно. Уверен, что изменения в отрасли за последние десять лет ощутили и жители региона, и гости. Теперь важно не сбавлять темпа", — отметил председатель регионального отделения "Всероссийского общества автомобилистов" Дмитрий Зиновьев.
|Показатель
|Значение / Срок
|Доля дорог, соответствующих нормативам
|88,7%
|Общая протяженность обновленных трасс
|> 2500 км
|Целевой показатель для городских агломераций (к 2026 г.)
|87,22%
Развитие дорожной сети напрямую влияет на логистику и экономические связи региона с соседями по Поволжью. Сейчас основной задачей остается поддержание достигнутого уровня качества полотна в городских агломерациях.
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