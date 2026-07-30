Предприниматели Ростова-на-Дону получат бесплатную поддержку в 2026 году

Предприниматели Ростова-на-Дону в 2026 году смогут бесплатно получить поддержку через центры "Мой бизнес". Правительство Ростовской области и региональный Минэкономразвития подготовили 37 пакетов услуг для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа людей на семинаре

Помощь распределили по трем основным направлениям: цифровизация, сертификация товаров и маркетинг. Оплата всех услуг идет за счет бюджета в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Какие услуги доступны бизнесу

Каждый предприниматель может выбрать одну позицию из списка. Программы охватывают самые востребованные хозяйственные нужды: от найма сотрудников до подтверждения качества продукции.

Направление Что входит в поддержку Цифровизация Настройка систем "Честный знак", ЕГАИС, "Меркурий"; переход на ЭДО и выпуск электронной подписи; запуск ККТ; помощь в поиске кадров через hh. ru. Сертификация Добровольная сертификация продукции; внедрение менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015; получение знака "Сделано на Дону". Маркетинг Съемка бизнес-портретов и рекламных роликов; предметные фото товаров; печать полиграфии, сувениров и оформление уголков потребителя.

Особые условия для перевозчиков

С 2026 года ввели адресную помощь для транспортных компаний. Перевозчики получают доступ к спецсервису с лицензией на 1 000 документов и персональные консультации. Это упростит документооборот тем, кто занимается логистикой и доставкой по региону.

Как получить поддержку

Чтобы воспользоваться бесплатными услугами, нужно заполнить электронную форму по ссылке: заявка на получение услуги.

Если появились вопросы, работает горячая линия центров "Мой бизнес" Ростовской области: 8 (804) 333-32-31. Звонок бесплатный.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов