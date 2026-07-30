Сыр из Брянска для детей в Воркуте оказался с примесью аминоантипирина

В Воркуте из детских садов изъяли партию сыра брянского производства, в которой выявили запрещенное вещество. Продукция поступила в образовательные учреждения легально: сопроводительные документы и сертификаты были в порядке, в системе "Меркурий" поставка отразилась корректно. Однако лабораторный анализ обнаружил аминоантипирин — нестероидное противовоспалительное средство, наличие которого в пищевых продуктах не допускается. Концентрация составила 9,5 мкг/кг.

Фото: Own work by Softenpoche, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сыр Чеддер

Управление образования администрации города начало претензионную работу с поставщиком: направлено уведомление, выписан штраф за нарушение условий контракта. Закупки для детских садов осуществляются строго по 44-ФЗ.

Почему система не сработала

Как пояснили в Северном управлении Россельхознадзора, "Меркурий" — это электронный журнал учета. Она фиксирует движение партии и наличие оформленных документов, но не может автоматически выявить фальсификацию или подмену сырья на производстве. Ключевая роль играет человеческий фактор: люди, которые допускают нарушения, и люди, которые их контролируют.

В данном случае речь идет об отсутствии нормального внутреннего контроля за безопасностью сырья на предприятии-производителе. Документы были оформлены формально, а реальное качество продукции не соответствовало декларируемым показателям.

"Система прослеживаемости "Меркурий" решает задачу учетности и документального сопровождения партии. Она не заменяет производственный контроль на предприятии и надзорные функции ведомств. Если производитель использует сырье с остаточными количествами ветеринарных препаратов или عمدно фальсифицирует состав, электронный документоборот этого не покажет — покажет лабораторный анализ уже готовой продукции. Главный урок этого случая: юридическая чистота документов не гарантирует безопасность еды. Нужен работающий внутренний контроль на заводе и целевой надзор у получателя", — отметил аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов.

Последствия и меры

Партия полностью изъята из питания детей. Родителям сообщено о произошедшем. Поставщику грозит не только штраф по контракту, но и проверка со стороны надзорных органов по факту выпуска продукции, не соответствующей техническим регламентам Таможенного союза. Вопрос о качестве сырья, поступающего в социальные учреждения региона, поставлен на контроль.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов