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В Вологодской области детям при тяжелых спастических состояниях имплантируют помпы

Россия » Северо-Запад » Вологда

В Вологодской областной детской клинической больнице начали имплантировать баклофеновые помпы — устройства для внутритекального введения лекарства при тяжёлых спастических состояниях. Технология позволяет детям с детским церебральным параличом, последствиями травм и поражениями центральной нервной системы получать высокотехнологичную помощь в родном регионе, не езжая в федеральные центры.

Как это работает

Баклофеновая помпа — небольшое устройство, которое хирурги имплантируют под кожу в области живота. Катетер выводится в спинномозговой канал, через него препарат поступает непосредственно в спинномозговую жидкость. Дозировка при таком способе доставки в разы ниже таблетной, а побочных эффектов — меньше, поскольку лекарство не проходит через желудочно-кишечный тракт и кровь.

В больнице подготовили материальную базу и отправили нейрохирургов и неврологов на профильное обучение. Отбор пациентов, операция и последующая настройка помпы требуют слаженной работы многопрофильной команды. Первые операции уже проведены, врачи продолжают наблюдение.

Ближе к дому

Для семей из Вологды, Череповца, Вyteгры или Харовска это изменение принципиальное. Раньше имплантацию и настройку помп делали только в крупных федеральных клиниках — чаще всего в Москве или Санкт-Петербурге. Поездка туда означала оформление квоты, ожидание, дорогу, проживание в незнакомом городе на неопределённый срок, разрыв привычного уклада ребёнка.

Теперь весь цикл — от консилиума до программирования устройства и динамического наблюдения — доступен в областном центре. Родителям не нужно оставлять работу или других детей на недели. Ребёнок остаётся в привычной среде, что само по себе важно для неврологических пациентов.

По данным министерства здравоохранения области, у оперированных пациентов уже зафиксировано снижение спастичности, улучшение амплитуды движений и общего самочувствия. Показания к имплантации строгие: метод применяют, когда пероральная терапия неэффективна или вызывает недопустимые побочные эффекты.

Внедрение технологии включено в реализацию национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Задача проекта — делать современные стандарты лечения доступными в регионах, не дожидаясь, пока они спустятся с федерального уровня сами собой.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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