Инфраструктура Кунгурской ледяной пещеры возвращается в госсобственность

Пермский краевой суд вступил в законную силу решение, обязывающее вернуть государству все оспариваемые объекты Кунгурской ледяной пещеры. Апелляционная коллегия оставила в силе решение городского суда, полностью удовлетворив иск прокурора Кунгура к ООО "Сталагмит — Экскурс". Компания — бывший недропользователь — незаконно оформила в собственность экскурсионную тропу с входным и выходным тоннелями, телефонные сети и линии электроснабжения. **Суды двух инстанций установили: спорные сооружения не имеют самостоятельных характеристик объектов недвижимости и не могут быть предметом частной собственности. Они неотделимы от участка недр Кунгурской ледяной пещеры и используются исключительно для экскурсионной эксплуатации. Сам факт наличия кадастрового учета и технической документации не делает объекты недвижимостью в правовом смысле.** ### Ключевой аргумент суда — неотделимость от недр Ключевым правовым основанием решения стало положение о неотделимости спорных объектов от недр. Суды первой и апелляционной инстанций единогласно указали: экскурсионная тропа, тоннели и инженерные сети созданы исключительно для эксплуатации пещеры и физически не могут существовать вне её породы. Следовательно, они не выходят из государственного владения и не могут обращаться в частную собственность. Дополнительным основанием стало досрочное прекращение лицензии ООО "Сталагмит — Экскурс" на пользование недрами. С момента прекращения лицензии у компании не осталось законных оснований для использования спорных объектов и сохранения за собой зарегистрированных прав собственности. Записи об этих правах подлежат удалению из ЕГРН, а сами объекты — исключению из кадастрового учета. ### Аргументы компании не приняты Ответчик пытался оспорить решение, ссылаясь на разделение объектов гражданских прав: по его логике, сооружения, созданные человеком, не входят в естественную экологическую систему недр и принадлежат обществу, не выходя из его владения. Судебная коллегия Пермского краевого суда эту позицию не поддержала. Коллегия подтвердила: правовой режим недр не позволяет выделить инфраструктурные элементы пещеры в самостоятельные объекты недвижимости для целей приватизации бывшим недропользователем. ### Экспертная проверка **Экспертная проверка:** **юрист, кандидат юридических наук** Юрий Капшитик

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ледяная пещера Айсризенвельт

Экспертная проверка: юрист, кандидат юридических наук юрист, кандидат юридических наук Юрий Капшитик

### Что дальше Решение судов создает важный прецедент для всех недропользователей, эксплуатирующих уникальные подземные объекты. Оно закрепляет правовой принцип: инфраструктура, неотделимая от недр и созданная исключительно для их разработки или эксплуатации, не может быть выделена в частную собственность посредством кадастровой регистрации. Для Пермского края это означает возвращение под полный государственный контроль ключевой туристической инфраструктуры одного из главных природных символов региона — Кунгурской ледяной пещеры. Дальнейшая судьба экскурсионной деятельности на пещере теперь будет определяться в рамках нового недропользования или иных форм государственного управления.