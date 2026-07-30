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МЧС ДНР внедрило металлографический комплекс для анализа причин пожаров

Россия » Новороссия » Донецк

Судебно-экспертный центр Главного управления МЧС России по ДНР значительно ускорил установление причины пожаров, связанных с коротким замыканием. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В 2025 году центр получил металлографический комплекс. До этого эксперты работали с микроскопом: вручную изучали провод, сравнивали структуру металла с эталонами и нормативной литературой, перепроверяли выводы. Процесс занимал много времени и зависел от человеческого фактора. Новый комплекс автоматизировал исследование микроструктуры материалов. Он включает шлифмашинку и механический пресс, что позволяет изучать не только поверхность электропроводника, но и внутреннюю структуру металла. Участие эксперта минимизировано, ошибки исключены, а результат получается точным и быстрым.

пожарные тушат дом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
пожарные тушат дом
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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